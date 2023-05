El tiro con arco mallorquín se luce en el Nacional

Los representantes del C.P. Arqueros Son Pardo han brillado en su reciente participación en la

Liga Nacional Real Federeación Española de Tiro con Arco (RFETA) Iberdrola júnior, cadetes y menores de 14 y en el Campeonato de España de equipos autonómicos Jóvenes Promesas RFETA celebrado el pasado fin de semana en Madrid.

En el Campeonato de España de equipos autonómicos Jóvenes Promesas RFETA los cuatro deportistas del club mallorquín han completado su participación en el podio. Tania Martín Bautista se ha colgado la medalla de plata en la categoría Compuesto Sub 21 y Víctor Pleite Pascual ha logrado el bronce en la categoría Recurvo sub 21, mientras que Pilar Pascual Forteza y Marina Roig Bauzá han ocupado la tercera posición del cuadro de honor en la categoría Recurvo sub 18.

En cuanto a Liga Nacional RFETA Iberdrola júnior, cadetes y menores de 14 los resultados son

igualmente destacables. Esta ha sido la tercera jornada de la liga, en la que el deportista Víctor Pleite, en categoría Recurvo SUB21 ha conseguido el tercer puesto consiguiendo así plaza en el cajón. El resto de deportistas del equipo, Tania Martín Bautista, Aitor Marín Marcón, Pilar Pascual Forteza, Marina Roig Bauzá y Ailyn Sharluyan Vardanyan también han cumplido con nota al finalizar en el top ten de sus respectivas categorías.

El formato de esta Liga Nacional RFETA Iberdrola júnior, cadetes y menores de 14, con el propósito de incentivar la constancia y práctica del deporte de alta competición, concluye con una clasificación final en la que el C.P Arqueros Son Pardo también ha conseguido que dos de sus deportistas hayan alcanzado las plazas del podio con Víctor Pleite siendo plata en Recurvo sub 21 masculino y Tania Martín Bautista ha hecho lo propio en compuesto sub 21 femenino.