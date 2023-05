El año 2023 dejará una enorme huella en el Club Mallorca Isolani, una entidad que tiene al frente y como entrenadores a dos ilustres del ajedrez nacional como son la Gran Maestra Mónica Calzetta y el Maestro Internacional Sergio Estremera. De su mano han crecido jóvenes jugadores que han alcanzado enormes éxitos a lo largo del presente ejercicio, coronando a la entidad como la que más títulos de Baleares amontona, éxitos que a su vez permiten a sus jugadores ganarse el derecho a participar en el Campeonato de España de sus respectivas categorías.

En total, han sido cinco los títulos alcanzados por los representantes del Mallorca Isolani. Empezando por el Campeonato de Baleares Sub 10 obtenido por Pau Rullán, de la misma manera que el de la categoría Sub 12 femenina firmado por Mireia Baldó. Además, Nicolás Domínguez se alzó con la corona Sub 16, mientras que el caso más llamativo ha sido el de la joven ajedrecista Marta Antich, que dio forma a un espectacular doblete al obtener los Campeonatos de Baleares absoluto y Sub 18.

Estos brillantes resultados sitúan al Mallorca Isolani como el club más laureado del panorama balear en 2023, en cuanto a títulos territoriales individuales, consolidando la labor de esta entidad, promotora entre otros eventos del Calvià Chess Festival, que recogió la herencia y el testigo dejado por la Olimpiada de Calvià en 2004.