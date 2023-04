Todo está preparado para el gran estreno este lunes de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, que ha celebrado este domingo su presentación oficial en las Piscinas Naturales de Torrevieja. Los 23 equipos participantes en esta histórica primera edición de La Vuelta Femenina by Carrefour.es se han presentado en un acto conducido por Laura Álvarez y Celia López, en el cual se han ofrecido diversos sorteos para los aficionados y que ha sido animado por la DJ Neus González y Jimena Amarillo. Una fiesta que arrancó con una marcha popular que ha invitado a los aficionados a recorrer en bicicleta los 8 kilómetros que separaban el Palacio de los Deportes de Torrevieja con las Piscinas, donde han podido ver de cerca a las 160 ciclistas que formarán el pelotón de esta carrera tan esperada en un acto donde también han participado el director de la carrera, Fernando Escartín, la responsable de relaciones deportivas Dori Ruano y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Confirmada la participación definitiva de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, entre las 160 participantes podremos encontrar a ciclistas de 36 nacionalidades, siendo representados los cinco continentes. Las ciclistas españolas serán las más representadas con treinta ciclistas, seguido de Italia (18) y Países Bajos (17). Muchas de ellas saben lo que es correr en las ediciones precedentes de la carrera antes de esta gran consolidación de La Vuelta Femenina. De hecho, tres de las ciclistas participantes ya saben lo que es ganar en la prueba española: Annemiek Van Vleuten, ganadora de la general y de tres etapas en las ediciones 2021 y 2022, Marlen Reusser (Team DS Worx), ganadora de etapa y segunda en la general en 2021, y Silvia Persico (UAE Team ADQ), ganadora de etapa el pasado 2022. La mallorquina Mavi García (Liv Racing TeqFind) será la gran baza española.

En un pelotón que tendrá una media de edad de 25,8 años, solamente la navarra Muskilda Oloriz (Sopela Women’s Team, con 41 años y 39 días) supera en edad a la defensora del título, una Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) que luchará de nuevo por la victoria, además como vigente campeona del mundo, con 40 años y 205 días. Por otro lado, la ciclista italiana Andrea Casagranda (Bepink) será la ciclista más joven de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, con 18 años y 221 días, seguida de muy cerca por Laia Puigdefábregas y Nahia Imaz (Sopela Women’s Team) y las mellizas Laura y Lucía Ruiz Pérez (Eneicat-CM Team-Seguros Deportivos), todas ellas con los 19 años todavía sin cumplir, que vivirán su primera gran vuelta ante muchas de las mejores ciclistas del mundo.

La campeona de España, la mallorquina Mavi García (Liv Racing TeqFind), es uno de los focos de esta primera edición de La Vuelta Femenina by Carrefour.es. La balear apuntaba en la vigilia al inicio de la carrera que llega «en un buen momento de forma y creo que puedo ir bien. Quizás me faltaría haber preparado un poco más las subidas largas. Al final, venimos de las clásicas que son subidas más explosivas». Tras esta campaña de las Ardenas que le llevó a ser cuarta en la reciente Flecha Valona, García señalaba las etapas clave para la resolución de la clasificación general. «Creo que la quinta (acabada en alto en el Mirador de Peñas Llanas, en Riaza) es una buena etapa para hacerlo bien, y la última (en Lagos de Covadonga) va a poner a todo el mundo en su sitio. Por mi parte, pretendo es estar lo más fuerte posible. Me gustaría acabar en el podio, pero un top5 también sería un resultado aceptable», apuntó.