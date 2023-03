Enric Mas (Artà, Mallorca, 28 años), pasó en apenas un mes de la retirada en el Tour de Francia atenazado por el pánico a los descensos a la sonrisa mostrada en la salida de la Vuelta en Utrecht. Su propia actitud, compañeros como Alejandro Valverde y la ayuda de un psicólogo y de un experto en descensos recondujeron un trance muy complejo.

Toda una historia de superación transformó en tiempo récord al ciclista español, quien remató la temporada 2022 con victorias y tratando de tú al mismísimo Tadej Pogacar. Un ciclista renovado después de un proceso que cuenta al detalle el periodista de TVE Josué Elena en el documental que firma titulado «El clic, reinicio de un campeón»: la historia de cómo superó sus miedos Enric Mas.

El autor del documental, quien vivió «un situ» todo el proceso de la crisis de Mas, se remonta a la decimoctava etapa de Hautacam del Tour 2022, donde aflora todo un proceso de miedo en forma de «perdón», de tratar por parte del ciclista de justificar un rendimiento que no esperaba. Una llamada de socorro que se concretó aquel día tras perder 7 minutos en meta y bajar al undécimo puesto de la general. Mas se sinceró aquel día: «Desde la caída en Dauphiné siento un miedo interno en las bajadas», dijo entonces. Más tarde, en Mallorca y antes las cámaras de TVE recordó que «cada bajada era un suplicio. No recuerdo nada de aquel Tour».



Sí lo recuerda Juan Carlos Escámez, su masajista en Movistar, quien asegura que «Mas bajaba los puertos como un trailer, totalmente bloqueado, sin poder seguir siquiera a un compañero », punto de vista que comparte Alejandro Valverde, quien también pasó por un trance similar al de su entonces compañero de filas. «A mí me sucedió en 2012, pasé una época mala, también tenía miedo en las bajadas, y con el coche, en las autopistas, me mareaba, no podía conducir por el bloqueo mental. Cuando vi a Enric en el Tour supe que le pasaba lo mismo que a mí. Como lo viví, le pude aconsejar», explica Valverde, quien recurrió a la ayuda de un psicólogo primero y de un psiquiatra después.

Enric Mas, 3 veces segundo en la Vuelta, la última de ellas en 2022, cuenta en el documental el momento de inflexión para solucionar su problema. El ciclista se fue a su pueblo, Artá, se rodeó de su familia y amigos y se olvidó unos días de la bici. Faltaban 28 días para el comienzo de la Vuelta. Comenzaba una contrarreloj.

Con el apoyo de su entorno, incluido el director del Movistar Eusebio Unzué, Mas se puso en manos de un psicólogo, Jaume Mas, «un chico de Mallorca experto en psicología deportiva con el que compartí pupitre en el colegio e instituto y del que tenía buenas referencias», asegura Mas en el documental. Jaume enseguida marcó con Enric el método a seguir: «Había que detectar los pensamientos que tenía en la cabeza, normalizar la situación y cambiar la conducta», un proceso pautado.

Otro paso clave para la recuperación de Enric Mas fue la relación con Óscar Saiz, exbiker, coach deportivo y experto en bajadas de cualquier modalidad de ciclismo. «Se puede salir del bache en cuatro días», asegura a la cámara de TVE. «Pero una cosa es nadar y otra muy distinta flotar», advierte. «Enric me contactó en un momento de apuro, tenía ansiedad, el problema era grave, pero se podía solucionar. El corredor había perdido confianza por las caídas», explica Óscar Saiz, quien sorprende al asegurar que «el problema se puede solucionar entre 4 y 6 días». Dicho y hecho, con técnicas sencillas de descenso, Mas se sometió a «un empezar de cero», con rutinas más típicas de aquellos que comienzan a montar en bici y no de un deportista de élite.« Tuve que empezar de cero, pero de cero, cero» afirma Enric Mas.

«Del infierno a la tranquilidad», puede se otro título para el documental grabado este invierno entre Sierra Nevada, Mallorca y Barcelona, «El clic, reinicio de un campeón», concluye con la felicidad de Enric Mas encima de la bicicleta. No solo fue segundo en la Vuelta, ganó el Giro de Emilia, sino que fue segundo en Il Lombardía en duelo con Pogacar.

Una historia que habla de ansiedad, de enemigos invisibles, de honestidad, de superación. De cómo la salud mental, también en un deportista de élite, puede llegar a condicionarlo todo.