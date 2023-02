La extenista Serena Williams, el boxeador mexicano Canelo Álvarez, los actores Sylvester Stallone, Ben Stiller y Will Ferrell y series como Breaking Bad protagonizaron este domingo los anuncios del Super Bowl LVII, que coronó a los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles (38-35). Se siguen batiendo récord de gasto en el Super Bowl, el evento deportivo del año en Estados Unidos, en el que las marcas llegaron a pagar siete millones de dólares para anuncios de treinta segundos durante el partido, casi medio millón de dólares más que el promedio del año pasado.

Como es habitual, entre los anuncios se colaron también adelantos de películas que se estrenarán en los próximos meses, como 'Fast X', décimo capítulo de 'Fast and Furious', 'Air', la nueva cinta de Ben Affleck que repasa la historia de Michael Jordan y su icónica marca de zapatillas, o 'The Flash', en la que Michael Keaton vuelve a ser 'Batman'. Serena Williams, la futbolista Alex Morgan y Canelo Álvarez cambiaron el tenis, el fútbol y el boxeo por el golf para promover las bondades de la cerveza 'Michelob Ultra. Es suficiente abrir una botella para impulsar el 'putt' de la victoria de Serena.

Por su parte, la voz de Kevin Bacon lanzó la cerveza Budweiser. Sylvester Stallone y sus tres hijas, Sophia, Scarlet y Sistine, promovieron la "montaña de diversión" de la plataforma de streaming 'Paramount Plus', mientras que Will Ferrell repite promoviendo coches eléctricos en una sinergía entre General Motors y 'Netflix'. Stallone hizo un guiño a su cinta de 1993 Máximo Riesgo (Cliffhanger, en inglés) en una plataforma en la que se puede ver actualmente su serie 'Tulsa King' y que se prepara para el lanzamiento de la docuserie 'The Stallone Family'. Además, los caramelos 'M&Ms' se vuelven 'Ma&Yas' con la actriz Maya Rudolph, y la comediante Anna Faris, conocida por 'Scary Movie', promovió las maravillas de los aguacates mexicanos. Solo desde Jalisco, México exportó más de 10.000 toneladas de aguacates a Estados Unidos para satisfacer la demanda de esta fruta en el Super Bowl.

Bryan Cranston y Aaron Paul, estrellas de la serie 'Breaking Bad' con los personajes Walter White y Jesse Pinkman, perfeccionaron un nuevo producto para el portafolio de Pepsi, los 'PopCorners', mientras que Elton John figuró en la publicidad de los 'Doritos', también parte de Pepsi. Siempre desde el mundo del espectáculo, Alicia Silverstone volvió a interpretar Cher Horowitz de la película 'Clueless' para 'Rakuten', mientras que Melissa McCarthy viajó por el mundo por 'Booking.com'. La empresa de recursos humanos 'Workday' juntó a estrellas de la música como Ozzy Osbourne, Paul Stanley, de los Kiss, Billy Idol, Joan Jett, y Gary Clark Jr, mientras que Entre los demás anuncios, el actor Bradley Cooper y su madre promovieron T-Mobile, mientras que Ben Stiller volvió a interpretar su personaje de 'Zoolander' para anunciar Pepsi. Los Kansas City Chiefs conquistaron este domingo su segundo Super Bowl en cuatro años al imponerse por 38-35 a los Philadelphia Eagles liderados por una heroica actuación del mariscal de campo Patrick Mahomes.