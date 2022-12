La golfista mallorquina Luna Sobrón está muy cerca de cerrar su tarjeta para el Circuito Americano de la LPGA de cara a 2023. La profesional isleña se encuentra estos días en Alabama (Estados Unidos) peleando de nuevo por una de las plazas para tomar parte en esa selecta competición. Sobrón, de 28 años, fue la protagonista de la Escuela de Clasificación.

Un 'hole in one' firmado en la competición le ha permitido dar un paso al frente y hacerse con una enorme popularidad en las redes sociales. Sobrón compite hasta el domingo 11 de diciembre en el campo de Highland Oaks Golf Course de Dothan (Alabama). Ese golpe de un único intento ratifica las buenas expectativas de la balear, una de las referencias del golf profesional español en los últimos años.