El Mallorca Golf Open alza el telón con el Pro Am

El Mallorca Golf Open ha alzado el telón este miércoles con el Pro Am, que ha contado con nombres famosos de los negocios, los medios de comunicación y el deporte: estuvieron presentes entre otros Carmen Ballesteros, la hija de la leyenda del golf Seve Ballesteros, la hermana de Rafael Nadal, Maribel y la ex estrella del fútbol español Aritz Aduriz. También hizo acto de presencia el chef de la televisión alemana Frank Rosin y el ex tenista sueco Jonas Bjorkman.

Rafael Cabrera-Bello y Álvaro Quirós, lideran la armada española esta semana en Mallorca. Cabrera-Bello, que también juega en el PGA Tour, espera ganar en casa, como ya hizo en el Acciona Open de Madrid el año pasado. Sería la quinta victoria en el DP World Tour para el jugador de 38 años. "No estoy haciendo un putt lo suficientemente consistente como para entrar en la contienda, pero mi juego es bueno. Sólo necesito que caigan algunos putts, que la confianza volverá", dice Cabrera-Bello. Álvaro Quirós, que estuvo en liza en el Mallorca Golf Open 2021, quiere volver el tiempo atrás en el Mallorca Golf Open de este año: La última victoria del siete veces campeón del DP World Tour es de hace seis años, cuando Quirós ganó el Rocco Forte Open. Tras las rondas de prácticas, el campo de golf de Son Muntaner sólo ha recibido comentarios positivos de los jugadores: Para sobrevivir en Son Muntaner se requiere precisión y una gestión inteligente del campo. El estado de las calles, los greens y los alrededores del green es de primera clase, según el tenor de los profesionales. Una victoria hace unas semanas en el prestigioso Dunhill Links Championship de St Andrews catapultó al neozelandés Ryan Fox al tercer puesto del ranking del DP World Tour y al 25º del mundo. Esto hace que el simpático pegador largo sea uno de los principales favoritos en el Mallorca Golf Open. Fox, hijo de la leyenda del rugby neozelandés Grant Fox, estaba fuera del top 200 del ranking mundial hace apenas un año, pero ya está disfrutando de la mejor temporada de su carrera: el Dunhill Links Championship fue su segunda victoria en la temporada del DP World Tour 2022, Fox también registró seis top 10 este año y cobró más de 2,2 millones de euros en premios sólo en 2022.