Úrsula Pueyo y Adrián Castaño se lucen en el Mundial del maratón

Los deportistas del Real Club Náutico de Palma Úrsula Pueyo y Adrián Castaño han cerrado hoy su participación en el mundial de Maratón de Canoa de Ponte de Lima (Portugal) con una brillante actuación. Ambos se estrenaban en una prueba internacional de larga distancia y han conseguido cumplir con creces sus objetivos.

Úrsula Pueyo, que no ha tenido rivales en la categoría de VL3 (piragua polinésica adaptada) y ha remado sola, ha establecido una marca de 01:38:54.34 en la distancia de 11,8 kilómetros, lo que, según ha destacado su entrenador, Ismael Uali, supone una mejora de su récord personal. «Ha entrenado duro y está en la buena línea». Dos veces representante española en los Juegos Paralímpicos de Invierno, ha decido cambiar los esquíes por la pala para seguir compitiendo al máximo nivel sin tener que estar alejada de su familia. La nueva piragüista del Real Club Náutico de Palma perdió una pierna en un accidente de tráfico a los 14 años y es, junto a otras figuras como el nadador Xavi Torres, un referente del deporte adaptado en Baleares. Su objetivo es clasificarse para los JJPP de París 2024.

«Estoy muy satisfecha con el tiempo, diez minutos por debajo del listón que me había marcado. Aunque no había ninguna otra rival en mi categoría, no he remado sola, ya que iba junto los kayaks y en todo momento he intentado seguirles. No puedo pedir más. Sabía que iba a terminar, pero haber superado las expectativas me da mucha fuerza y me anima a seguir marcándome metas. ¡He hecho mejor tiempo que algunos chicos que compitieron en la prueba masculina el pasado miércoles!», ha asegurado Pueyo.

Adrián Castaño ha remado la distancia de 8,4 kilometros de la categoría KL1, donde ha conseguido colgarse la medalla de plata con un registro de 56:48.06, frente a otros tres rivales. Castaño, por su parte, también forma parte de la historia del deporte balear después de haberse convertido en el primer piragüista de las Islas en clasificarse para unos Juegos Paralímpicos (Tokio 2020) y acumular un palmarés que incluye numerosos títulos nacionales e internacionales. Su especialidad es el K1 200, una carrera de sprint que nada tiene que ver con la distancia del maratón. «Era la primera vez que me enfrentaba a una regata tan larga. Ha sido durísimo. Yo soy de 200 y esto han sido muchos 200, uno detrás del otro, nunca se acababa, pero he podido mantener un buen ritmo y colgarme la plata, que es un resultado excelente. Estoy muy contento», ha explicado Castaño.