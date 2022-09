Lance Armstrong y Jan Ullrich se reencuentran de nuevo en Mallorca. Si hace un año, ambos rodaban juntos por las carreteras más mediáticas de la Isla, el tiempo ha vuelto a unir los caminos de dos ciclistas que dejaron huella en la década de los 90 y durante el cambio de siglo. A ellos, se ha unido esta vez otro ilustre y habitual de estas latitudes como es el británico Bradley Wiggins. Juntos se les ha visto este viernes en un encuentro que puede ser la antesala de un nuevo episodio de 'The Move', el podcast que dirige el ex corredor estadounidense y en el que hace doce meses confesaba todos sus problemas Ullrich.

Junto a ellos se encuentran en Mallorca el que fuera director deportivo del Astana o el US Postal, el belga Johan Bruyneel, además de George Hincapie, otro ex ciclista de aquella época y buen amigo de Armstrong. Quien fuera desposeído de todos sus títulos en el Tour de Francia ha convertido la Isla en uno de sus centros de operaciones a la hora de desarrollar 'The Move'.

La presencia de Ullrich y Armstrong generó una enorme expectación hace justo un año. La recuperación de ex ciclista alemán tras confesar una serie de problemas personales relacionados con el alcohol y las drogas y volver a verle sobre una bicicleta generó expectativas sobre el ganador del Tour, la Vuelta y el oro olímpico en Sydney 2000. Meses después de aquella experiencia en Mallorca, Ullrich fue hospitalizado en México, un asunto que se relacionó con esas adicciones en un principio, aunque el germano lo desmintió días después.