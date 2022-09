Enric Mas: «Estoy contento porque hemos metido algo de tiempo al líder»

Enric Mas (Movistar), tercero en la general de la Vuelta a España, se mostró contento con el resultado de la etapa de este sábado en la Sierra de La Pandera, en la que, aunque perdió medio minuto con respecto a Primoz Roglic, el segundo clasificado, ha «metido algo de tiempo -20»- al líder Remco Evenepoel. «Me he sentido muy bien hasta el tramo final. He dejado a Primoz marchar un poco y después he cerrado el hueco, pero ha sido llegar hasta su rueda y me ha dado un bajón impresionante, he perdido las fuerzas. No sé qué me ha pasado, pero he tenido que aflojar porque, si no, no llegaba ni a meta. No sé si me habré cebado demasiado, yendo a unos vatios muy elevados… de todos los errores se aprende y estoy contento porque, aun así, hemos metido algo de tiempo al líder», dijo el balear al final de a etapa.

💬 @EnricMasNicolau: "Sierra Nevada será la jornada 'reina' junto con Guadarrama. Roglic va a más y será un corredor a vigilar muy bien. Como vengo diciendo desde el principio, saldremos a disfrutar, y ojalá podamos sacar partido y buscar opciones".



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/qMGufJwE8t — Movistar Team (@Movistar_Team) September 3, 2022 Noticias relacionadas Carapaz entona el bis, Roglic agita la Vuelta y Mas se agarra al podio Mas ha hecho hincapié que «ha sido una subida realmente dura». «Pensaba que las rampas del 15% serían algo antes y me las he encontrado en el tramo final, cuando Primoz me ha hecho sufrir. Han sido unos segundos muy importantes ahí, pero así es el ciclismo», ha asumido el resultado de la etapa. Ya en cuanto a la etapa de este domingo, la reina de la carrera con final en Sierra Nevada, el de Artà vaticina «un día durísimo, el doble que hoy». «Sierra Nevada será la etapa 'reina' junto con la de Guadarrama. Veremos qué podemos hacer; si tenemos que cerrar al que arranque o atacar yo. Mañana, como vengo diciendo desde el principio, saldremos a disfrutar y ojalá podamos buscar las cosquillas a otros corredores», adelantó. Sobre como ve a Roglic, comentó que, «si es verdad que estuvo, como dice, dos semanas sin bici tras el Tour, irá a más, porque el cuerpo, cuando recupera bien, la forma viene». «Está demostrando ir a más y mañana será un corredor a vigilar muy bien«, añadió sobre el esloveno. Y en relación al líder, apuntó que Evenepoel «es muy joven», que «esta es la segunda gran vuelta que hace y todo corredor así puede tener días complicados» como él lo tuvo este sábado.