Enric Mas: «No hemos hecho muy mala crono»

Enric Mas (Movistar) considera que no ha «hecho muy mala crono» este martes en la Vuelta 2022, un contrarreloj llana de 30,9 kilómetros en la que ha quedado décimo, a 1:51 del líder y ganador de la etapa, Remco Evenepoel, y tras la cual queda tercero en la general, a 3:03 del belga. «Contentos. No hemos hecho muy mala crono; Evenepoel ha ‘volado’, confirmando que está muy bien, muy fuerte», resumió su visión de la etapa al llegar a la meta, consciente de que «queda mucho» en esta Vuelta

«Estamos en la décima etapa; vamos día a día, como vengo diciendo desde Utrecht. No estoy supersatisfecho, porque hemos empezado bien, pero al final me ha costado un poco… pero es cierto, a la vez, que era una contrarreloj, me atrevo a decir, ‘para ellos’, un terreno más para especialistas. No había apenas desniveles, no era casi dura y nos han ganado», añadió.

Mas, en todo caso, avanzó que seguirá en la pelea en la carrera por acabar entre los mejores. "Mañana es un día llano y a partir del jueves, veremos cómo se va desarrollando La Vuelta. Vamos a seguir intentándolo», adelantó.