Sete Benavides y Marcus Walz acceden a sus finales en el Mundial de Halifax

El mallorquín Sete Benavides se clasificó directamente para la final de C1 200 de los Campeonatos del Mundo de sprint, que se celebran desde este miércoles en Halifax (Canadá). Un logro al que también se sumaban Marcus Cooper Walz y el resto de los subcampeones olímpicos de K4 500 en Tokio 2020, Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. El propio Walz, a su vez, se clasificaba para las semifinales en K1 500.

Benavides, que recientemente recibió la medalla de bronce de los Juegos de Londres 2012, fue el primer palista de la delegación española que compitió y acabó segundo en su serie, con un tiempo de 41.23, a 0.20 del polaco Oleksil Koliadyc, que marcó el mejor tiempo (41.02) y delante del georgiano Zaza Nadiradze (41.25).

«Me he encontrado bastante duro porque llevo bastante tiempo sin competir. Me hubiera gustado encontrarme mucho mejor, pero el objetivo de hoy era entrar en la final y lo he conseguido, ahora tengo dos días para encontrar las sensaciones y mejorar, en la final cambiarán las cosas», dijo en declaraciones a la Federación española de Piragüismo (RFEP). La serie 2 estuvo dominada por el alemán Nico Pickert (40.88), seguido del ucraniano Oleh Borovyk (41.28) y el italiano Mattia Alfonsi (41.30).

Por su parte, Craviotto, Cooper, Arávalo y Germade fueron los mejores de su serie, con un tiempo de 1.21.60, seguidos a 0.82 de los ucranianos Oleh Kukharyj, Dmytro Danylenko, IgorTrunovi e Ivan Semykin (1:22.43). La segunda serie la dominaron los alemanes Max Rendschmidt, Tom Liebscher y Max Lemke, los tres campeones olímpicos en Tokio, hoy junto a Jacob Schopf (1:21.52) y la tercera los polacos Jakub Stepun, Bartosz Grabowski, Slawomir Witczak y Jakub Michalski (1:22.26).

Las finales, tanto para Benavides como para el K4 500, se disputarán este sábado día 6 de agosto.