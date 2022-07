Con la resaca del histórico podio en el Giro -tercera- todavía presente, Mavi García hace las maletas para encarar el segundo gran desafío de la temporada. Arranca hoy el París el Tour de Francia femenino, una nueva versión de la carrera que, hasta el domingo 31, pondrá en liza a las mejores ciclistas del planeta en una carrera que tendrá llano, sterrato y tres jornadas finales en las que la alta montaña decidirá quién es la reina en una cita que se cerrará con la ascensión a la Super Planche des Belles Filles. Con 38 años, la líder del UAE Team ADQ será la gran baza española para la general en una carrera «que jamás me imaginé poder correr, la verdad», admite la reciente campeona de España de crono y ruta, que con el paso de los días es consciente «de que el tercer puesto en el Giro tiene un enorme valor. Fueron muchas emociones, al cruzar la meta el último día era feliz», confiesa la corredora, que lucirá el dorsal 71 en este Tour que busca potenciar aún más al ciclismo profesional de carretera femenino internacional.

Eso sí, ahora toca cambiar de registro y volver a verse las caras con algunas de las que fueron sus oponentes en la carrera rosa. «Creo que ahora estoy en un buen momento y tengo que aprovecharlo. El Tour vale el esfuerzo y quiero exigirme», añade Mavi, quien se fija como meta «estar entre las cinco mejores. Sería bueno. Y estar en el podio, no nos engañemos, sería la leche...», afirma con una amplia sonrisa la balear, referencia del UAE Team ADQ en ocho jornadas en las que habrá «más competencia y control que en el Giro», prosigue la balear.

Rivales

Mavi García tiene la ilusión de repetir cajón, «aunque no será nada fácil». Y señala a la intratable Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli, Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma o la veterana Marianne Vos como oponentes. Ver cómo se ha recuperado del Giro será clave para encarar la carrera francesa, donde señala la cuarta etapa, con sus tramos de tierra «y que será clave para definir la general, o al menos quiénes aspirarán», de la misma manera que un fin de semana «en el que todo quedará definido con la montaña». Ser la opción española para la general no supone una presión, «pues yo iré a hacer mi carrera, aunque una vez allí, no renuncio a nada», asegura ambiciosa Mavi.