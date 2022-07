La Boxing Night de Inca (sábado 23, polideportivo Mateu Cañellas, 20 horas) propone un programa de lujo. Un cartel de excepción con púgiles que anticipan un espectáculo sin apenas precedentes y en un marco innovador. Y uno de los nombres propios será el de Taihei Sato (Palma, 1990), un púgil mallorquín, aunque se orígenes japoneses, que debutará en España como profesional y dentro del peso superligero. A sus 31 años, Sato ya sabe lo que es ganar dentro de este campo, aunque lo hizo en suelo nipón, en 2020 y por KO. Ahora, buscar dar un paso al frente en su carrera deportiva y se ha puesto a las órdenes de Manuel Sánchez para hacer realidad su objetivo.

Aunque empezó jugando a fútbol, «en el Santa Catalina y San Cayetano», Sato tiene antecedentes en este tipo de modalidades en la familia. «Mi padre y mi tío, en los 80, montaron un gimnasio de judo y karate en Son Rapinya. Pero yo no quería hacer artes marciales...», recuerda. Y prosigue relatando que «me busqué un gimnasio, y me fui al de Sang Nguyen, con 16 o 17 años». Ahí empezó un camino que le llevará en unos días a cumplir un sueño, a debutar como profesional.

Aunque tiene nacionalidad española, «por motivos burocráticos pude pelear como japonés. Y gané por KO mi primer combate profesional en Tokio, en 2020, justo antes de la pandemia», explica Sato, quien desde esa fecha no ha vuelto a subirse a un cuadrilátero para pelear.

Motivado

«Me cancelaron dos peleas en Japón, pero ahora tengo esta segunda oportunidad», asegura motivado el boxeador isleño, que ha marcado el próximo sábado como una fecha vital para su trayectoria deportiva, una noche que puede marcar un antes y un después. «Creo en mi mismo y no voy a dejarme nada en el tintero. Sé que es una gran ocasión y no quiero dejarla pasar para nada. Mi máxima es que puedes ser lo que quieras», refiere el deportista, uno de los nombres propios de esa Inca Boxing Night que promete, con figuras como él en liza, aunque la presencia de Taihei Sato, quien aunque de pequeño pasó un tiempo en Japón, estudió a caballo entre Madrid y Mallorca, suponen un estímulo más para los aficionados, que tendrán ante sí un cartel de excepción, en el que junto al estreno profesional de Taihei Sato, Cristina Navarro también dará ese salto en la velada de la capital de es Raiguer.

Se define Sato como un boxeador «oportunista» sobre el cuadrilátero. Eso sí, deja claro que se muestra «muy selectivo con los golpes... Pero me dicen que tengo que cambiarlo. Me piden ser más agresivo, y soy consciente de que debo mojarme más en los combates, todo llegará con el tiempo», asegura un púgil que apunta buenas maneras y que no descarta, si las victorias le acompañan, posicionarse a la caza de un título o una ocasión superior. La primera piedra dentro de este largo camino, eso sí, llegará en unos días en Inca.