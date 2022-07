Lampaert sorprende y Mas se confiesa «contento» pese a dejarse casi un minuto

El belga Yves Lampaert (Quick Step Alpha Vinyl) es el primer líder de la 109 edición del Tour de Francia tras imponerse este viernes en la contrarreloj inicial de 13,2 km disputada en Copenhague y con la lluvia como protagonista. Lampaert (Izegem, 31 años), marcó un tiempo en meta de 15.17 minutos, a una media de 51,7 km/hora, aventajando en 5 segundos a su compatriota Wout Van Aert (Jumbo Visma) y en 7 al esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). El doble campeón mundial de la modalidad y gran favorito, el italiano Filippo Ganna (Ineos), fue cuarto a 10 segundos.

El mejor español clasificado fue Jonathan Castroviejo (Ineos) a 25 segundos del ganador, mientras que Enric Mas (Movistar) se dejó 56 lejos de los candidatos de la general. Este sábado, primera etapa en línea del Tour, aún por territorio danés, entre Roskilde y Nyborg, con un recorrido de 202.2 km. El de Artà se mostró «contento por haber salvado el día» tras la contrarreloj inaugural del Tour de Francia disputada en Copenhague, en la que se clasificó en el puesto 68 a 56 segundos del vencedor, el belga Yves Lampaert. «Contento por haber salvado el día. La última vez que empezamos el Tour en estas condiciones, el equipo perdió al Bala (Valverde), que era la referencia del grupo para la general. No podíamos hacer más que asegurar, al contrario que otros corredores que se jugaban hoy la etapa», señaló en meta el ciclista balear.

Mas comentó los riesgos de la crono y los momentos más delicados por lo que pasó, con dos ocasiones de claro peligro. «En mi caso se me ha ido un par de veces la bici de atrás, pero no he llegado a caer. Con los pasos de peatones, las líneas, el desgaste del asfalto en una ciudad… era normal que fuese una crono peligrosa», comentó. Ante la primera etapa en línea de este sábado aún en tierras danesas, Mas espera buen tiempo y pocos sobresaltos. «El viernes será otro día de intentar asegurar. Ojalá no llueva y podamos sortearlo bien», concluyó.