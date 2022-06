El joven piragüista mallorquín Álex Graneri sumó otro éxito a su destacada trayectoria en las categorías de formación. El campeón del mundo júnior logró subir al podio este sábado en el Campeonato de Europa Sub 23, que se disputa en Belgrado (Serbia), tras clasificarse de manera brillante para la final de K1 1000 metros, en la que demostró que tiene un enorme margen de crecimiento en su primer año dentro de esta categoría de edad.

El palista del Real Club Náutico de Palma obtuvo la tercera posición, aguantando el ritmo de los dos favoritos, y entrando parejo con ellos. Finalmente, el oro fue para el austriaco Timon Maurer, con un tiempo de 3:31.205, por delante del alemán Jakob Kurschat, plata con 3:31.435, apenas siete milésimas menos que el balear Álex Graneri, tercero y bronce con un registro de 3:31.442. «Ha sido una regata dura, pero estoy contento porque es mi primer año en Sub 23 y las sensaciones han sido buenas», explicaba el deportista tras conseguir el podio continental. «El 500 era un punto clave, pero la verdad es que me he podido mantener muy bien. En el 250 final han subido mucho el austriaco y el alemán, y yo he tenido que sacar todo lo que tenía. Hemos entrado muy parejos y con muy buen tiempo. Estoy muy contento porque todos los rivales son más mayores que yo», proseguía Graneri.

«Salí bien, me puse delante pero sabía que ellos iban a subir en el 500 y lo hicieron, pero les supe aguantar y entramos parejos», añadía Graneri, una de las grandes promesas del piragüismo balear y español. Y junto a Carla Vey, que este domingo disputará la final de K4 500 júnior del Europeo, representante del RCNP en la pista de Belgrado. Graneri, que el año pasado obtuvo la medalla de plata en el europeo junior de la misma distancia y posteriormente se proclamó campeón del mundo, tiene 19 años. La de este sábado ha sido su primera participación en una final internacional de la categoría sub 23, donde todos sus adversarios acumulan más experiencia.