El colombiano Sebastian Molano (UAE Emirates) ha sido descalificado del Dauphiné por propinar un puñetazo al francés Hugo Page (Intermarché- Wanty) en pleno desarrollo de la sexta etapa que hoy concluyó en Gap. Un gesto que no pasó inadvertido para el jurado, que después de comprobar las imágenes decidió sancionar con la expulsión a Molano, quien se arrepintió de su acto violento.

Lamentable 😡



Agresión en el pelotón durante la Dauphiné: Sebastián Molano le propina un golpe a Hugo Page (parte inferior izquierda de la imagen) ❌#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/Nq97wloB0H — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 10, 2022

«A medida que nos acercábamos a la meta el ritmo era elevado y había tensión, y es cuando cometí un error peligroso. Me gustaría disculparme con Hugo Page y todos los corredores por lo que pasó. Entiendo por qué fui descalificado, y todo lo que puedo decir es que lo siento, y que se aprenderán lecciones de esto», dijo Molano. No es el primer contratiempo para el UAE, pues el español Juan Ayuso no tomó hoy la salida por encontrarse enfermo con fiebre.

