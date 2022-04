La de Tòfol Castanyer (Sóller, 1972) es una vida que ha transcurrido en las alturas. Pionero de las carreras de montaña y el mejor especialista balear de todos los tiempos, ha dado un paso más en su larga singladura compartiendo experiencias, secretos y momentos que han marcado su trayectoria vital y deportiva. De la mano de la periodista Mercè Valero (Barcelona, 1981), iniciaron juntos un maratón que aceleró con la pandemia, pero que arrancó años atrás, en Davos. Esa carrera de fondo ha adquirido forma en un libro, 269 páginas que intentarán captar la atención de sus seguidores, de los amantes de la montaña, pero también de aquellos que quieran conocer mejor a uno de los deportistas más carismáticos que ha dado Mallorca.

'Viure corrent, córrer vivint', publicado por Disset Edició en castellano y catalán, será presentado este jueves (20 horas) en el Teatre Victòria de su Sóller natal por sus protagonistas. Un trabajo con un marcado carácter solidario, ya que a través de Encora, se donará un euro por cada ejemplar editado a la asociación Duchenne Parent Project España. Castanyer y Valero compartieron sus sensaciones junto a Toni Pons, de Disset Edició, y la directora insular d'Esports del Consell de Mallorca, Marga Portells, en un acto que tuvo lugar en La Misericórdia.

Toni Pons, Marga Portells, Tòfol Castanyer y Mercè Valero. Foto: Jaume Morey

«Es un terreno que nunca había tocado... Y tampoco sé ni me merezco un libro», comentaba con la naturalidad que le define Castanyer, que ha ilustrado la portada de este libro con la icónica imagen de su llegada a Chamonix en la UTMB de 2012. «Mucha gente piensa que es la foto más importante de la historia del Trail», refería Tòfol, que junto a Mercè manejó varias opciones, como la del final del reto 'Passes per en Pau'. «La de la llegada de la UTMB es la única que tengo impresa en casa. Y a veces busco a la gente que me mira o me saluda... o que sale en la foto», proseguía el ganador de la Copa del Mundo de 2010.

Tòfol Castanyer, junto a uno de los ejemplares del libro. Foto: Jaume Morey

«No sé si será un buen libro o no, o si gustará o no, pero agradezco a Mercè su paciencia y empuje», dijo un feliz Castanyer, a lo que añadió (Mercè) Valero que «era una pena que Tófol no plasmara sus vivencias... Escuché nueve horas y media de audios de WhatsApp, con cosas muy interesantes y que ayudan a conocer la evolución de las carreras de montaña», comentaba la periodista y coautora del libro, en el que se intentan también reflejar «cómo vivió momentos críticos como la hipotermia en la UTMB».

Tal es la cantidad y calidad de vivencias y anécdotas que refleja 'Viure corrent, córrer vivint' que «había cosas que no sabía ni mi mujer y se enteró por estos audios...», confiesa Tòfol, para quien este libro supone «cerrar el círculo... Si con él puedo transmitir unos valores y vivencias que mejoren el mundo, sería el tío más feliz», espetó el atleta 'solleric', que agradeció la implicación de Mercè Valero y todos quien han hecho posible este libro, en el que se repasa una vida que ha transcurrido por escenarios y en alturas al alcance de unos pocos elegidos.