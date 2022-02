Thibault Magnin se queda sin final en Pekín

Javi Lliso y Thibault Magnin no pudieron planchar las rondas como tenían previsto en la clasificatoria de este martes y se quedan fuera de la final de slopestyle en los Juegos de Pekín. Tanto el madrileño como el mallorquín llegaban a esta prueba con confianza. Los entrenamientos no habían podido salir mejor y estaban preparados para darlo todo. Sin embargo, nada salió como esperaban.

El primer intento de Thib apenas le sirvió para lograr una puntuación de 33.06, tras no ejecutar a la perfección la ronda que tenía preparada. Algo similar le paso a Javi. El madrileño se cayó en el primero de los tres grandes saltos y su primer intento apenas fue valorado con 21.95 puntos.

Aún quedaba el segundo intento. Tenían que sacar su mejor versión si querían estar en esa ansiada final, pero de nuevo la suerte no estuvo de su lado. El mallorquín se cayó en el segundo rail y no pudo finalizar la segunda ronda, quedando último de la clasificatoria con la puntuación obtenida en el primer intento. Por su parte, el madrileño sí pudo completar la ronda, pero no pudo ejecutarla a la perfección y un par de movimientos dudosos le llevaron a sumar 69.16 puntos. Una nota que le colocaba en decimocuarta posición y por consecuencia le dejaba fuera de la final.

Con esta actuación se despiden los freestylers españoles de sus primeros Juegos Olímpicos. Javi lo hace con un diploma bajo el brazo en big air y con la certeza de que puede luchar con los mejores, mientras que Thib lo hace con una nueva experiencia que le motiva a seguir peleando por mostrar su mejor versión.