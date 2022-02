El ciclocross está de moda y se ha convertido en una buena manera de alargar la preparación invernal y el calendario, gracias a una especialidad que, a nivel nacional, habla mallorquín en sus pruebas femeninas. Y lo hace gracias a la reina de esta especialidad dentro de las categorías júnior y Sub 23. Lucía Gómez Andreu (Palma, 2002) ha dado el salto al campo profesional en 2022 de la mano del MMR Factory Racing Team, y las sensaciones no han podido ser mejores. La pupila de Martí Cerdà ha logrado el título nacional Sub 23 en Xátiva, peleando con las mejores Élite del país para refrendar sus opciones de futuro, tanto en el ciclocross como en el mountain bike, que concentará su calendario desde este momento.

Campeona de España júnior (2019 y 2020) y Sub 23 (2022), de sus inicios a nivel familiar, «empezamos a salir con mi padre y me animé tras mis hermanos», explica, ha pasado a focalizar sus expectativas en una carrera que compatibiliza con sus estudios de Nutrición y Dietética. «Lo que más me gusta del ciclocross es el ambiente, al igual que en el BTT», comenta Lucía Gómez, quien ha hecho de esta especialidad «una forma de mantenerte activa durante el final de la temporada y el principio de la siguiente. En invierno apenas hay carreras y el ciclocross es la mejor alternativa de la bicicleta de montaña», refiere la ciclista, también campeona de España de BTT júnior y Sub 23 (2019, 2020 y 2021). Internacional Ya sabe lo que es lucir el maillot de la selección española y participar en pruebas de gran nivel internacional, y ese tipo de eventos serán su gran estímulo en un 2022 que ha estrenado desde lo más alto del podio de Xátiva. «Defenderé el título nacional Sub 23 de BTT y también espero participar en Europeos o Mundiales y pruebas fuera de España. Lo más importante va a ser coger experiencia», dice Gómez, portando orgullosa la equipación que distingue a la balear como campeona de España dentro del MMR Factory Racing Team, que ha apostado fuerte por la mallorquina. Lucía Gómez posa con su bicicleta MMR tras un entrenamiento. Admiradora de la suiza Jolanda Neff y de Marga Fullana, Lucía Gómez quiere disfrutar, a sus 19 años, de cada momento que le brinde el ciclismo. «Me encanta mi deporte y sé que tengo una gran oportunidad», admite la multicampeona nacional de ciclocross y BTT. La primera de estas especialidades vive un momento de auge en España gracias a la figura de Felipe Orts y el crecimiento del calendario «que ha hecho que la gente elija el ciclocross y las carreras crezcan y sean mejores, como las de la Challenge Illes Balears», reseña Lucía Gómez, la reina del ciclocross.