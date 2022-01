Enric Mas va a por todas este 2022 y en la presentación del equipo Movistar Team celebrada este jueves dejó claro que su objetivo está «en los dos podios» de La Vuelta a España y el Tour de Francia. El artanenc, de 27 años, cumple su tercera temporada en Movistar y tras acreditar su potencial en las grandes citas expresa su ambición de cara la ronda gala, donde ha dejado claro que le gustaría disponer «de todo el equipo a disposición». «Estamos trabajando muy duro estas semanas porque me gustaría empezar muy bien la temporada para después ir con más confianza para el objetivo, que es el Tour. En Francia me gustaría tener todo el equipo para mí y en la Vuelta compartir liderazgo con Alejandro (Valverde) y los corredores que vengan», confesó Enric Mas, durante la conferencia de prensa de presentación del equipo ciclista por vía telemática.

«Este año estoy preparado para estar ahí y tener todo el equipo a disposición», señaló el ciclista balear, cuyo objetivo es subir al podio en una de las dos grandes carreras por etapas. «Me gustaría estar en los dos podios, pero si en una no puede ser porque he ganado el Tour o la Vuelta lo firmo ahora mismo», subrayó.

Trabajo

Uno de las principales aspectos a mejorar por Mas es el de demostrar un punto añadido de agresividad en los momentos claves para poder estar en las primeras posiciones. «Estos últimos años he pecado de no ser agresivo pero también ha sido por falta de fuerzas. Este año sí puedo y me gustaría ser un poco más agresivo de lo que he sido los últimos años», dijo el artanenc.

Por su parte, el mánager del Movistar Team, Eusebio Unzué, aseguró en la presentación que deben ser «ambiciosos» en base a las mejoras vistas en 2021 y con unos refuerzos, en el equipo masculino, pensados para reforzar el liderato de Enric Mas. «Estamos obligados a ser ambiciosos y sobre motivos reales. Este 2021 vivimos la progresión de muchos de nuestros jóvenes, que ya están preparados para que lleguen momentos muy interesantes al equipo. La llegada de los nuevos va a ser un refuerzo muy interesante, y por otro lado la confirmación y progresión de Enric nos hace confiar en que es un hombre más seguro de sí mismo, preparado para liderar este equipo y con el objetivo de ganar las grandes vueltas», manifestó Unzué.

Challenge

El kilómetro cero en la temporada para Enric Mas será la XXXI Garden Hotels-Luxcom Challenge Mallorca que se celebrará entre el 26 y el 30 de enero. Una prueba especial para el artanenc y los otros dos corredores isleños del único equipo español en la máxima categoría, el menorquín Albert Torres y el corredor de ses Salines Lluís Mas, que, al margen de ser un gran gregario para cualquier jefe de filas, es habitualmente uno de los ciclistas más combativos y con el talento y el pundonor para enrolarse en fugas buenas.