Lucía Gómez sigue siendo la referencia nacional en las categorías de formación del ciclocross. La ciclista mallorquina del MMR Racing Factory repitió título de campeona de España en la categoría Sub 23 de esta especialidad, en la prueba celebrada este domingo en Xátiva, imponiendo su fuerza para lograr una meritoria quinta plaza en el global de la prueba Élite y Sub 23, siendo la mejor dentro de su grupo de edad, lo que le permite reeditar la corona de 2021 y dar continuidad a los títulos júnior de 2019 y 2020, que confirman la buena progresión de la corredora isleña. En la competición Sub 23 masculina, Jaume Durán no pudo acabar.

Lucía Gómez celebra en meta su victoria en el nacional Sub 23. Gómez completó el recorrido en un tiempo de 46:57, a 1:45 de la campeona de España absoluta, Lucía González, y dejando a 40 segundos a su más inmediata perseguidora entre los Sub 23, Lydia Pinto, plata en Xátiva, por delante de Sara Bonillo, medalla de bronce. Cabe destacar, además del oro Sub 23 de Lucía Gómez, el quinto puesto en la prueba cadete de Neus Capellà, mientras que Valentina Ferreyra fue 16ª y en la masculina, Daniel González y Jaume Barceló ocuparon los puestos 39 y 56, respectivamente. Además, la veterana menorquina Ruth Moll fue campeona de España en Másters 40 B, mientras que en júniors Lucas Fernández, Rafel Lladó y Francisco Crespí fueron 33º, 37º y 46º, respectivamente, en un Campeonato de España que volvió a dejar éxitos y posiciones delanteras para la representación balear en la cita de Xátiva, que completa la temporada en esta especialidad, que en Baleares ha tenido su propia Challenge a lo largo del pasado otoño.