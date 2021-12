Miguel Ángel 'Superman' López sigue dando que hablar tras su polémica salida del Movistar Team. El ciclista colombiano centró todas sus críticas en esta oportunidad en el líder de la escuadra telefónica, el mallorquín Enric Mas, en especial en su actitud en La Vuelta -el balear fue segundo de la general- y en la penúltima y decisiva etapa. López, que abandonó en esa jornada en plena carrera al verse fuera del podio y mostró su descontento hacia el Movistar públicamente, antes de formalizarse su salida semanas después, tachó a Mas de "egoísta" durante la carrera y así afirma habérselo dicho a la cara al de Artà.

Una entrevista en el programa 'Chupando rueda' de la televisión colombiana RCN ha sido el escenario elegido por López, que regresó al Astana, para cargar con dureza contra Enric Mas y el Movistar Team. "En la etapa veinte, Enric me dice: ‘Por qué tiras, si ya me he ido?’ Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo. 'Yo contigo no quiero compartir una carrera más porque eres un egoísta', le dije», afirmó molesto López.

Y desveló nuevos detalles sobre su polémica retirada en La Vuelta, a falta de una etapa. "Dejo de tirar, porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada, pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta", explicaba el corredor colombiano, que lanzó otros mensajes a los directores del equipo español. "El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso, Enric (Mas) siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros, yo trabaje en el Dauphiné para la victoria de Valverde, pero luego en las grandes vueltas los roles no fueron claros", añadió.