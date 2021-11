Este fin de semana se ha disputado el Zurich Marató Barcelona que no pudo celebrarse el pasado 2020 y más de 15.000 participantes llenaron las principales vías de la Ciudad Condal para cubrir su sueño de devorar los algo más de 42 kilómetros de la prueba. Entre ellos se encontraba una amplia representación balear y de todos los mallorquines presentes destacaba un nombre, el del atleta Jaime Cardona Vicens que corrió su vigesimosexto maratón y el número 14 con una prótesis en su pie derecho. Todo un ejemplo de superación y perseverancia ante la adversidad y la dificultad.

Desde el año 2007, Jaime corre con una prótesis especial con el fin de paliar las consecuencias de la amputación que sufrió en el pie derecho por culpa de un accidente de circulación en él que se vio implicado sin ser culpable de nada.

Cardona siempre ha sido un amante del deporte, en especial del atletismo. Antes de ese 2007 ya había participado en numerosas carreras y siempre marcando tiempos muy aceptables. Tras el accidente sacó a relucir una fuerza de voluntad increíble, recorrió hospitales, se inventó medidas de protección para el pie y no desfalleció nunca en su idea clara de «volver a correr». Y lo hizo. Y lo sigue haciendo. Y además marcando tiempos muy notables fruto de sus entrenamientos y de un corazón y unas piernas privilegiadas que le permiten correr y correr una y otra vez sin desfallecer.

En esta ocasión tocaba Barcelona, una carrera de la cual Jaime está especialmente satisfecho y que finalizó con un tiempo de 3 horas 42 minutos y 35 segundos. «Disfruté mucho», relataba a Ultima Hora. «Era un maratón especial para mí entre otras cosas porque no se pudo celebrar el pasado año por culpa del coronavirus. Además, llegaba también en unas circunstancias concretas en mi vida que hacían que fuera especial. Tenía que probarme a mí mismo que podía correrla y además hacerlo bien y la verdad es que estoy muy satisfecho. Saqué el Jaime que llevo dentro y la corrí», subrayaba el atleta mallorquín.

Respectó a cómo planificó este maratón, Jaime Cardona explicó: «Los primeros tres kilómetros fueron de calentamiento, después poco a poco fui cogiendo ritmo y del 20 al 42 adelanté a 1.400 atletas y en los últimos cinco mil metros pude hace el parcial más rápido de la carrera. Ha sido de los maratones que más he disfrutado en mi vida. Me ayudó a cambiar, a sacar todo lo que tenía dentro, estuve muy contento conmigo mismo», manifestó el deportista.

Correr con una prótesis es un inconveniente enorme, pero Jaume lleva desde 2007 superando todos los obstáculos y siendo uno de los atletas más admirados del pelotón por su enorme fuerza de voluntad. «Barcelona ha sido un punto de inflexión para mí. Por culpa de la pandemia tuve que dejar mi puesto de trabajo en el que llevaba 33 años y en cierta manera el deporte me ayudó mucho porque me abracé a él otra vez como siempre he hecho cuando las cosas no me han ido bien y para seguir manteniendo la ilusión viva. Salir a entrenar fue una vía de escape y me planteé el maratón como otro gran reto, otra gran meta. Tenía que sacar fuerzas y las saqué y lo corrí con una fuerza y una motivación enorme», relataba el mallorquín.

Una vez más Jaume Cardona lo ha vuelto a hacer. Ha cubierto otra carrera con esa amputación de una articulación tan decisiva para poder correr, pero que no es impedimento para que el mallorquín siga cubriendo maratones, kilómetros y metas. En su cabeza la palabra imposible no existe. Quedó atrás hace muchos años, cuando ese maldito accidente se topó con su destino. Pero Jaume le plantó cara y ganó la batalla. La sigue ganando, en cada entrenamiento, en cada carrera, en cada kilómetro recorrido. Maratón a maratón. Día a día.