Alberto Contador: «El ciclismo vive uno de sus mejores momentos»

Pese a haber colgado la bicicleta como profesional, la vida de Alberto Contador Velasco (Pinto, Madrid, 1982) no puede entenderse lejos del ciclismo. Comentarista en Eurosport y vinculado a otras facetas de este deporte al frente de la marca Aurum, del equipo Eolo Kometa y de la Fundación a la que da nombre, el único español poseedor de la triple corona (Tour, Giro y Vuelta) regresa a la Mallorca 312 para afrontar este domingo un reto que le motiva. Alberto Contador celebra la consolidación de la marcha de referencia en la Isla y repasa con Ultima Hora la actualidad del pelotón.

—Una vez que se conoce, resulta difícil rechazar la invitación para participar en la Mallorca 312...





—Es la prueba de gran fondo que más me ha impresionado. Y mira que he estado en bastantes. El ambiente que se vive aquí no lo he visto en ninguna otra, y eso es una de sus señas de identidad. Además, esos 312 kilómetros son para muchos un reto personal que la mayoría de gente no ha logrado completar en su vida. Y conseguirlo es algo que te llena.

—¿Son este tipo de marcha una ocasión para fidelizar o hacer más afición al ciclismo?





—Sin duda. Ayudan a hacer afición. Entre los participantes y los que la siguen y la organizan. El tener tres distancias permite que la gente se pueda amoldar a la que mejor le va en ese momento. Y tiene dureza, pero bien preparada se puede afrontar en buenas condiciones y disfrutándola.

—Ha dejado atrás la dura vida de ciclista profesional, pero Alberto Contador tiene muchos frentes abiertos en su nueva vida.





—No me aburro. Soy bastante activo, pues al final, siempre he tenido una agenda cargada, con proyectos, desafíos e ideas en marcha. Quería continuar así para mantener motivaciones. Y, por ejemplo, poder estar en televisión, me permite estar en contacto con el pelotón, de la misma manera que gracias a la marca Aurum y al equipo Eolo Kometa. Todo va unido a mi pasión.

—¿Estamos ante uno de los mejores momentos del ciclismo mundial en los últimos años?





—El ciclismo vive uno de sus mejores momentos. Estamos ante una generación de oro. Más allá de las carreras de tres semanas, hay clasicómanos que salen a ganar en cada competición. Luego vas al Tour y ves a un Pogacar muy fuerte, pero también a gente capaz de poder plantarle cara y ganarle. Pero es que, en cualquier carrera o etapa, ves siempre ambición. Siempre ves a grandes nombres luchando por la victoria. Y eso también está ayudando a que el ciclismo tenga más repercusión y afición.

—¿Cree que tenemos Tadej Pogacar para rato?





—Domina el Tour y es el hombre a batir, más viendo lo que hizo el año pasado. Pero cada edición es diferente y hay competencia. Roglic, por ejemplo, ha tenido problemas y veremos cómo está en 2022. Pero veo a Pogacar fuerte, con margen de crecimiento y reforzado por los resultados, mostrando un nivel espectacular cuando se propone ganar.

—Tras volver al podio de La Vuelta este año ¿cómo observa la evolución de Enric Mas?





—Se ha visto que es un corredor con una gran capacidad de recuperación y sabe bien lo que es hacer podio en una prueba de tres semanas, además de ser Top 10 en el Tour. Enric tiene que seguir dando pasos y adaptarse a pelear cara a cara con una generación de gente más joven y combativa. Hay mucha presión sobre él, pero también se la metemos a los que vienen por detrás y debemos ser pacientes.

—¿Le ve ganando una ‘grande’?





—Tengo muchas esperanzas de que sí, es un potencial ganador. ¿Cuándo? Eso lo dirá el tiempo, pero calidad para pelearlo, Enric la tiene y nos lo ha demostrado.

—¿Hay motivos para preocuparse tras cerrar este ejercicio sin victorias de etapa españolas en Tour, Giro y Vuelta?





—Son cosas que pasan y, en este caso, ha llamado la atención. Pero hay que pensar que el año que viene cambiará. Por cosas así, hay que trabajar y apostar por la base, como lo hacemos en la Fundación Alberto Contador.

—Hablaba del gran momento de su deporte, pero ¿cómo valora el crecimiento y el impacto del ciclismo femenino?





—Está en auge. A nivel de competición y de alcance mediático. En España tenemos el caso de Mavi García, merecido dorsal 312, porque ha hecho un temporadón. Ella refleja ese paso al frente que se ha dado, en España y a nivel mundial. Que grandes equipos profesionales tengan estructura femenina y haya más y mejores carreras muestra el camino y a buen seguro motivará a las más jóvenes.