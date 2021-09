Triunfal estreno de Sissokho

No fue su debut soñado por las circunstancia, pero Youba Sissokho estreno su condición de púgil profesional con una victoria. El púgil mallorquín ganó por KO técnico en el primer asalto a Jair Cortes, quien no pudo seguir tras un golpe bajo accidental. Fue en la velada 'Noche de Gloria' que se celebra el pasado jueves en el Espacio Alquería de Alcorcón. Después de haber trazado una gran trayectoria en el campo amateur, el púgil mallorquín abrió su nuevo camino con una victoria.

La noche arrancó con un merecido homenaje a los componentes del equipo olímpico español de boxeo que participaron en Tokio 2020. El seleccionador, Rafael Lozano, acompañado del presidente de la Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, y del viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, agradecieron a los púgiles españoles, representados por el capitán, el mallorquín Youba Sissokho, su actuación en los Juegos Olímpicos, donde lograron varios diplomas y rozaron el ansiado metal que tanto merecían.

Tras ello, sonaron las notas de la mítica canción Eye of the Tiger en la voz de la cantante Cintia Rosado, que servían de introducción al primero de los combates de la noche: el que enfrentaba a Jordan Camacho y Joel Sánchez. Tras cuatro rounds, el combate lo venció a los puntos Camacho, en el que ha sido el segundo combate profesional del púgil de Emporio Boxing.

La segunda pelea de la noche fue entre el capitán del equipo nacional, el León Sissokho y el colombiano Jair Cortés. Youba salió acompañado de música de tambores con una sorpresa para los asistentes: su padre, un auténtico maestro de la percusión internacional, dirigía a los músicos que encabezan su salida al ring. Pese a que el de Emporio quería haber alargado el combate en su debut, terminó en K.O. técnico en el primer asalto.

Una derecha del mallorquín se le fue a la coquilla de su oponente. Cortés se tiró al suelo y dijo desde el primer momento que no podía continuar. No pudo seguir y el árbitro, Lázaro Carrasco, aplicó el reglamento. Al ser un lance fortuito, Cortés tenía 5 minutos para recuperarse del golpe, pero no lo hizo y perdió por KO técnico. Sissokho llegó en una gran forma física, aunque no pudo demostrar por el lance. El León vuelve a rugir.