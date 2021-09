La 'binissalemera' Malen Sart hace historia en el Mundial

Malen Sart ha establecido un nuevo hito en el deporte balear al convertirse en la primera española en conquistar el Mundial de pesca submarina. La deportista de Binissalem se alzó este domingo con la victoria en el certamen individual y por equipos completando un doble histórico en el campeonato que se ha celebrado en Cerdeña (Italia).

«Siempre voy a los campeonatos para ganar o subir al podio, pero la verdad es que no me lo esperaba y mucho menos cuando vi la zona y las aguas en las que teníamos que pescar», analizó Sart, que ha contado con el apoyo de su marido Tià Torre durante los 15 días que ha estado preparando la competición in situ. «Sin él (Tià Torre) no lo habría conseguido», añadió.

Las condiciones resultaron complejas por la escasez de piezas y unas profundidades a las que no estaba habituada. «Pedro Carbonell y Alberto March ya me habían avisado de que no vería peces y han tenido toda la razón. Era un agua un poco sucia y había que ir a mucha profundidad. No suelo pasar de los 15 o 16 metros y aquí he tenido que bajar entre 16 y 20 de forma constante durante ocho horas», comenta al mismo tiempo que bromea sobre lo cansada que ha terminado. «Cuando vuelva a casa no volveré al mar en dos semanas», aseguró entre risas.

La deportista del Perlas de Manacor comenzó a advertir sus posibilidades tras imponerse en la primera manga y observar las dificultades que habían tenido alagunas de las mejores especialistas. «Cuando he visto que la estadounidense (Rosibel Molina) que empezaba segunda volvía de vacío ya he pensado que tenía el oro», expresa aún con la sorpresa de haberse erigido en la mejor de mundo. «Sigo en una nube. He reído, he llorado y me he acordado con mucha emoción de todos los que saben lo que me ha costado conseguir esto. Siempre digo que los resultados no vienen por casualidad, llegan por trabajo y ese es mi lema: trabajo, trabajo y trabajo. Así es la vida, si te espabilas puedes lograr lo que quieres», reflexionó.

Su alegría fue doble, ya que la acompañaron en el podio sus compañeras de selección Sandra Prat y Ainhoa Abellán completando el doblete de España -sobre estas líneas-, que copó el podio individual y se alzó con la victoria por equipos en un hito liderado por Malen Sart.