Apenas falta una semana para que comience el curso escolar para los alumnos de bachiller y Nerea Barrientos no sabe si podrá sentarse en las aulas del Institut d’Educació Secundària del Centre de Tecnificació de les Illes Balears como ha hecho a lo largo de los últimos años. La que fuera campeona europea júnior y habituales en las finales mundialistas de natación adaptada está pendiente de recibir la resolución que le conceda el rango de deportista de alto nivel balear y solicita una excepción para poder iniciar las clases hasta que se confirme su condición.

La pandemia de coronavirus trastocó sobremanera los planes de competición de todos los deportes en general y de las modalidades adaptadas en particular. La ausencia de pruebas de nivel redujo las opciones para obtener resultados y presentar marcas de referencia, por lo que Nerea Barrientos, con parálisis cerebral, apenas pudo tomar parte del Campeonato de Balears de natación y de un control de pista de atletismo. Sobre el tartán estableció una nueva plusmarca regional que ahora presenta como argumento para recibir la consideración de deportista de alto nivel balear.

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando recibió la noticia de que no podía ser matriculada debido a que no disponía de la categoría de deportista de alto nivel como había tenido en años anteriores. No lo era desde marzo, pero su familia nunca tuvo la comunicación sobre un cambio que por el momento le ha cerrado las puertas del centro y que ahora está pendiente de la nueva revisión de méritos que se realizará el mes que viene.

La resolución sobre su estatus llegará en octubre y sin ella no ha podido formalizar su matrícula en el IESCTEIB en el que se ha formado desde 2016 por su condición de deportista de alto nivel. En su tercer año como estudiante de bachillerato -los estudiantes del centro tienen la posibilidad de realizar la última etapa del instituto por bloques- su deseo es seguir en el mismo centro educativo, ya que su familia considera que es la mejor alternativa atendiendo tanto a las necesidades educativas como a la conciliación que le permite con los entrenamientos. De ahí que soliciten una excepción para poder iniciar el curso 2021-22 en las fechas previstas y no tener que perderse más de un mes.

Nerea Barrientos acumula multitud de éxitos a nivel nacional e internacional en natación aunque ahora también haya demostrado sus cualidades atléticas. La deportista fue galardonada en los Premi Esports IB en 2018 a la mejor deportista de deporte adaptado en categoría femenina y en su curriculum sobresalen los dos cuartos puestos conseguidos en el Mundial de México en 2017.