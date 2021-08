Grave caída de Joan Martí Bennàssar

El balear Joan Martí Bennàssar no correrá más en 2021. El ciclista de Marratxí concluyó forzosamente su temporada debido a las graves heridas que sufrió en una caída durante la disputa de la pasada edición del Trofeu Fira d’Agost de Xátiva.

El corredor mallorquín descendía el Alto del Campello al frente de la fuga que en ese momento encabezaba la fuga, perdió el control de la bici, trató de recuperarlo, impactó con un quitamiedos y sufrió profundos cortes en sus dos manos y su barriga, con daños especialmente graves en su mano izquierda que afectaron a los tendones.

«Iba en la fuga con Álex Martín, Vicente y varios corredores más. Fernando venía a unos 40 segundos, recuperando tiempo y cerca de enlazar. Álex iba guiando la bajada cuando en una curva a izquierdas hice una rectificada de trazada, pero cogí pinaza que había en el asfalto y me patinó la bici. Al chocar con el quitamiedos fui a caer de barriga y apoyando la mano derecha, haciéndome daño en la muñeca izquierda. No podía mantener la mano levantada, se me caía. Fue un momento complicado, porque había mucha sangre y aunque traté de mantener la calma me asusté mucho. Los cortes eran profundos. El de la barriga ni me había dado cuenta, en ese momento», recuerda.