El balear Javier Seguí, regatista del RCN Port de Pollença, se ha proclamado subcampeón de Europa Sub 19 de la clase ILCA 6 en el campeonato continental disputado en Croacia. Al logro de Seguí se suman las medallas de plata en categoría femenina Sub 17 de los también baleares Marga Perelló (CN Estanyol) y en categoría masculina Sub 17 de David Ponsetí (CN Ciutadella).

La expedición nacional, formada por miembros del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Vela, ha estado representada en Kastela (Croacia) por seis chicos y seis chicas y ha estado liderada por los entrenadores Lucía Reyes y Juan Antonio Gomariz.

El regatista mallorquín Javier Seguí ha sido el español más destacado y ha terminado la competición en la segunda posición de la clasificación general final, siendo superado solo por el italiano Mattia Cesana, vencedor absoluto y Sub 17 del Campeonato de Europa de ILCA 6. Por su parte, el menorquín David Ponsetí ha conseguido la plata en categoría Sub 17 y ha terminado en el puesto 12 de la tabla absoluta. También han competido Rafael Lora (22), Marcos Altarriba (24), Manuel García (35) y Mariano Cebrián (43).

En categoría femenina, la balear Marga Perelló, decimoséptima en la general, ha obtenido el título de subcampeona de Europa Sub 17. En esta clase, la participación femenina ha sido muy destacada con Gemma Llamas en el puesto 14, Miriam Nicolau en el 19 y María Martínez en el 20. Además, Carla Paoli ha sido vigesimoquinta y Elba Martínez ha cerrado su participación en la regata continental en el puesto 45.

La entrenador Lucía Reyes, quien además de con los juveniles ha estado trabajando en los últimos años con el equipo preolímpico español de vela, se ha mostrado altamente satisfecha con los resultados obtenidos. “Sabíamos que veníamos con un grupo fuerte pero han demostrado muy buena actitud y trabajo; nunca han bajado los brazos y han peleado cada ola”, ha destacado.