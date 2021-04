Los Mallorca Lions pelearán por la quinta plaza de la Liga Alannia de boxeo

Los Mallorca Lions, únicos representantes baleares en la Liga4Boxing Alannia Resorts de boxeo, pelearán por la quinta posición final de la presente edición tras superar su enfrentamiento ante el equipo de la Federación Española de Boxeo (FEB) en la última sesión, que se disputa este fin de semana en Guardamar del Segura (Alicante), con las finales de consolación.

Capitaneados por el olímpico isleño Youba Sissokho, los Lions se impusieron por 4-2, midiéndose por la quinta posición al equipo Taknara (Canarias), que superó por su parte a la Federación de Murcia.

Comenzó el boxeo vespertino con la lucha entre Mallorca Lions y el equipo de la FEB donde tras una lucha por los puntos iniciales, el equipo insular se hizo con la victoria 4-2 asegurándose un puesto por la lucha por el quinto puesto de la competición. Gran trabajo del equipo independiente de la FEB que un combinado de deportistas (open) procedentes de todo el territorio estatal, está realizando una gran competición.

En el segundo encuentro de la tarde entre Taknara y la Federación Murciana, los primeros se hizo con la victoria tras revisar el reglamento competitivo ya que las cartulinas establecieron un 3-3 en el marcador. Las victorias por KO y WO dictaminaron la victorias de los insulares. Los canarios lucharán este sábado frente a Mallorca Lions por el 5º puesto.

Habrá que esperar al último fin de semana de abril para dilucidar al campeón por equipos de la competición una vez establecidos los encuentros del 30 de abril y 1 de mayo entre KO Boxing VS Real Murcia y Emporio Valenciano VS The Boxer Club.