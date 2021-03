El golf balear abre sus puertas a los nuevos practicantes

La Federación Balear de Golf lanza la campaña #silopruebastequedas con el objetivo de que aquellas personas que nunca han practicado este deporte se animen ahora a conocerlo y vivirlo en primera persona. Para ello, la Federación subvenciona cursos de iniciación que se llevarán a cabo en campos de Mallorca, Ibiza y Menorca, aptos para todas las edades.

Las personas interesadas en apuntarse a estos cursos pueden que entrar en la web de la Federación (www.fbgolf.com) para ver toda la oferta disponible y llamar al 971 722 753 para confirmar su inscripción, en el campo que más le convenga y con las fechas disponibles. La inscripción a estos cursos incluye el alquiler del material necesario para llevarlos a cabo, y por lo general serán cursos de una duración de 8 horas.

Bernardino Jaume, presidente de la Federación, señala que «nuestra intención es ponérselo más fácil que nunca a las personas que tienen ganas de probarlo y que hasta ahora, por uno u otro motivo, no lo han hecho. Estos cursos que subvenciona la Federación son ideales para empezar, y además para hacerlo de la mano de técnicos profesionales que van a enseñar «de la mejor manera». Jaume señala que «el golf es un deporte saludable, divertido, que se practica al aire libre, que permite mantener la distancia social en todo momento, no hay contacto físico, ideal para todas las edades… Son tantos los argumentos a favor que no hemos dudado en que nuestra campaña sea #silopruebastequedas».