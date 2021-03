Fina Santiago: «No se puede tratar a todos los sectores igual»

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha asegurado que están trabajando con los clubes y las federaciones para dar un nuevo impulso a la actividad deportiva, aunque ha incidido en la importancia de que la «situación pandémica lo permita». Santiago confía en que los menores de 12 años puedan iniciar los entrenamientos con contacto a finales de mes si la evolución es positiva y remarca que se han establecido planes de desescalada porque «no se puede tratar a todos los sectores igual».

La consellera asegura que la cultura u otros sectores cuentan con un plan para retomar la actividad camino a la normalidad «porque las situaciones se tienen que tratar diferente». «Si cerrábamos la cultura la hundíamos y hay que hacer equilibrios. El deporte balear no ha estado cerrado, es cierto que ha estado en la mínima expresión en las últimas semanas, pero desde octubre ha estado en marcha y ha habido un aumento presupuestario para el sector», analiza Santiago, que pone el foco en las restricción del deporte por «la movilidad». «Salut nos dice que lo que puede tener más riesgo es movilizar a mucha gente y el deporte en general moviliza a mucha gente de muchos barrios y pueblos diferentes», explica.

Otro de los puntos en la negociación para el regreso al deporte es la posibilidad de que los menores de 12 años tengan más opciones de entrenamiento e incluso puedan volver a competir y Santiago ha argumentado que la decisión para frenar estas categorías menores se basa en preservar sus posibilidades de formación. «Si un chico o chica de 13 o 14 se tiene que quedar en casa por la enfermedad puede recibir la formación online, pero un niño de siete no podría seguir con su educación del mismo modo. Hay variables y no se pueden tratar todos los sectores igual porque no seríamos justos. La igualdad se tiene que compensar con equidad», ha argumentado.

La consellera ha defendido que los menores de 12 años no pueden ejercitarse con contacto porque «en un club se juntan varios colegios y no sólo un grupo burbuja». «Sé que es una de las grandes demandas de los clubes y a lo mejor a finales de este mes podemos aprobarlo, pero siempre subrayo que será si la situación pandémica lo permite», ha concluido Santiago, que ha mantenido ciertas reservas por los altos índice de propagación de la variante británica que está causando en la actualidad un alto porcentaje de los contagios de coronavirus.