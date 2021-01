El 'Apivia' cruza primero la meta de la Vendée Globe

El IMOCA60 con 'foils' (alerones) 'Apivia' de Charlie Dalin ha cruzado en primera posición la línea de meta de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario- a las 19:35:47 GMT)tras invertir 80 días, 6 horas,15 minutos y 47 segundos en cubrir un recorrido teórico de 29.135 (53.987 km) millas náuticas.

Tras su llegada Dalin, que deberá esperar la llegada de los rivales con bonificaciones para saber si es el vencedor, ha sido transportado en una lancha el pontón de la Vendée Globe en el puerto de Les Sables d'Olonne, dejando el 'Apivia' en el mar con su equipo técnico, con la idea de esperar a los otros cuatro patrones siguientes aún en carrera .

Louis Burton, patrón del 'Bureau Vallée 2', en segunda posición tiene la llegada prevista entre las 10:30 GMT de hoy y la 1 de madrugada del jueves (GMT). El alemán Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), tercero, tiene prevista la llegada entre la medianoche y la 1 GMT de la madrugada; Thomas Ruyant (LinkedOut) y Yannick Bestaven (Maître CoQ IV ) a las 3 GMT. A las 4 de la mañana (GMT) se espera coronar al ganador de la Vendée Globe.

Estos cinco IMOCA entrarán al canal de Les Sables antes de las 4:30 GMT de la mañana del jueves. Y no lo será aún porque debido a las compensaciones que el 'Sea Explorer-Yacht Club de Mónaco' del alemán Boris Herrmann,ahora tercero, y el 'Maitre Coq IV' de Yannick Bestaven, actualmente quinto, recibieron al ser desviados de su ruta el pasado 30 de noviembre, 22 días después del inicio de la regata, para ayudar en la búsqueda y rescate del francés Kevin Escoffier (PRB) en el Indico Sur.

El Jurado Internacional de la Vendée Globe otorgó una compensación de seis horas a Herrmann y de 10 horas y 15 minutos de Bestaven, que ambos restarán de su tiempo final a la llegada a meta. Herrmann restará 6 horas a su tiempo final y Bestaven descontará de su cómputo 10 horas y 15 minutos.

También recibió una bonificación de 16 horas y 15 minutos el 'Yes We Cam' del veterano Jean Le Cam, ahora séptimo, pero con su distancia actual a la meta no cambiaría el podio de esta edición.

De este modo, Dalin tendrá que estar pendiente de la cuenta atrás del cronómetro para ver si ha ganado. El vencedor final de la carrera solo se decidirá en la madrugada del jueves. Se espera que Herrmann finalice en tercer lugar entre la medianoche y la una de la madrugada del jueves (GMT).