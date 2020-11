El regatista Joan Cardona, campeón mundial de eSailing

El regatista del Real Club Náutico de Palma Joan Cardona se proclamó este sábado por la noche campeón mundial de eSailing en una ajustada final que reunió a los nueve mejores patrones de regatas virtuales del planeta.

La competición, de carácter oficial, estuvo organizada por World Sailing (federación intercional de vela). Cardona forma parte del equipo olímpico español y lucha por conseguir plaza para los JJOO de Tokio 2021. Actualmente ostenta el título de campeón de Europa Sub 23 de la clase Finn.

La final del mundial de eSailing coronó a Cardona, de 22 años y natural de Maó, como el mejor jugador del mundo por un solo punto sobre su compatriota ramon732 @ 541TOP. El británico eSailor @dejavusailing se clasificó en tercera posición, también a un punto del subcampeón.

La tercera final del Campeonato del Mundo de eSailing se ha disputó de manera virtualme por primera vez, después de que en las dos ediciones anteriores los regatistas clasificados pudieran reunirse en Bermuda (2018) y Sarasota (2019).

La regata ha constado de siete mangas clasificatorias con un descarte y una final con puntuación doble en la que cinco de los nueve participantes tenían opción ser campeones mundiales.

Joan Cardona consiguió un primer puesto en la última regata. No supo que era campeón del mundo hasta la llegada a meta de su principal rival, que entró en sexta posición. «Sabía que todo se iba a decidir en la Medal Race y que tendría opciones si me mantenía en la zona alta de la tabla, así que intenté hacer mi mejor carrera. Ha sido increíble. Mis compañeros de la clase Finn me dijeron que si ganaba vendrían a celebrarlo conmigo, y ya los tengo aquí».

El regatista balear se encuentra estos días en Lanzarote, donde prepara su asalto a la clasificación de los JJOO con otros regatistas de la clase Finn.