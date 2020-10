El Govern cambia el nombre del 'Príncipes de España', que pasa a denominarse 'Centre de Tecnificació de les Illes Balears'

La Assamblea Balear de l'Esport (ABE) ha aprobado el cambio de nombre del polideportivo Príncipes de España, que a partir de ahora pasará a denominarse Centre de Tecnificació de les Illes Balears.

La propuesta se ha aprobado con 28 votos a favor y 1 en contra, mientras que once miembros no se han pronunciado. Fina Santiago, consellera d'Afers Socials i Esports y también presidenta de la ABE, ha explicado que la modificación se realiza en cumplimiento de la ley Memòria Històrica, que especifica que el concepto Príncipes de España no cumple con los parámetros constitucionales y democráticos.

Como publicó días atrás este diario, con esta decisión se pretende dejar atrás el rango de polideportivo para poner en valor su papel como centro de tecnificación. Pero, además, se pretende desligar del pasado franquista a la denominación de Príncipes de España, título otorgado por Francisco Franco y que ostentaron los actuales reyes eméritos, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia.

Fina Santiago y Carles Gonyalons, director general d'Esports, han presidido la reunión en la que han participado unos cuarenta representantes del mundo del deporte y que se ha realizado de forma telemática.

Al margen del cambio de denominación del Príncipe de España, la ABE también ha acordado la suspensión de la ceremonia de entrega de los Premis Esports IB 2020 a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Durante el cónclave, Santiago también ha informado que la partida presupuestaria que se dedica a clubes, federaciones y deportistas aumentará en 690.000 euros para poder hacer frente a los efectos de la COVID-19. Además, también se contemplan nuevas partidas en los presupuestos para que el deporte balear se adapte a las nuevas medidas sanitarias que exige la pandemia de coronavirus.