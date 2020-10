Luna Sobrón y Marta Sanz llegan a la última jornada del Santander Golf Tour Letas Málaga con opciones de victoria

Las españolas Luna Sobrón y Marta Sanza terminaron la segunda jornada del Santander Golf Tour Letas Málaga a tres golpes de la líder, la francesa Agathe Laisne, con quien se jugarán la victoria en la última sesión que se disputará este jueves.

En un día accidentado por el fuerte viento, que derribó varios árboles durante la madrugada y obligó a retrasar el inicio de la jornada, Sobrón y Sanz lograron terminar con opciones de victoria este torneo donde está en juego una tarjeta para Circuito Europeo femenino.

Por la mañana, las mejores vueltas fueron para la española Harang Lee y sueca Anna Magnusson, con -4 golpes en el día. Lee, acabó con -2 en total y Magnusson se colocó en la cuarta plaza.

Por la tarde, la francesa Agathe Laisne demostró estar en un buen estado de formar tras reafirmar su liderato después de firmar una vuelta con dos bajo par para conservar la primera plaza con un total de -7 golpes. Por detrás, Tiia Koivisto, acabó segunda a un golpe y la tercera plaza fue para la británica Georgina Blackman, dos por detrás.

La mallorquina Sobrón se convirtió en una de las grandes protagonistas del día tras lograr la mejor vuelta del día gracias a un -5 que le permitió acabar cuarta empatada con Marta Sanz, que logró una vuelta de -3 bajo par.

Al concluir su vuelta, Luna Sobrón se mostró muy satisfecha con su jornada: «La verdad que he jugado muy bien, me he encontrado muy cómoda. A pesar de los dos bogeys que he cometido me he sabido recomponer pateando muy bien y consiguiendo una gran vuelta. La clave para mañana es la paciencia y seguir jugando como lo estoy hacienda durante estas semanas», finalizó.