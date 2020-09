Mavi García prefirió «anticiparse antes que esperar»

La balear Mavi García, la española más destacada en la prueba femenina de fondo en carretera de los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Imola Emilia-Romagna (Italia), desveló que si se metió en la escapada importante de la carrera fue porque prefirió «anticiparse antes que esperar».

«No sabía cómo iba a encontrarme por el tema de la caída y de la fatiga que llevaba, pero cuando ha empezado me he sorprendido porque parecía que estaba bastante bien y las piernas me respondían», explicó la mallorquina en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo.

«Había pensando en que, si las cosas iban así, tenía que anticiparme antes que esperar ya que (las mejores rivales) arrancan bastante fuerte y yo soy un poco más diesel», continuó la corredora de Movistar, que por ello decidió irse «con el grupo de adelante.

«Ha salido bien, pero nos han cogido atrás. Luego lo he intentado y he hecho lo que he podido, pero no había más», asumió la de Marratxi, que terminó decimoctava dentro del grupo que esprintó por la cuarta plaza.

Cinco puestos por detrás, vigésimo tercera y también dentro del grupo cabecero, terminó la vasca Ane Santesteban, que «ya de salida» se estaba «encontrando bastante bien», lo que la permitió «rodar en todo momento en el grupo de cabeza».

La de Errenteria cree que para la selección española «la carrera ha ido bastante bien» porque «Mavi se ha metido en una escapada que suponía una situación perfecta» para el equipo.

No obstante, la guipuzcoana admite que las tres primeras, las holandesas Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten y la italiana Elisa Longho Borghini «simplemente han sido más fuertes» cuando se han escapado.

«Yo he intentado todo para Mavi, para poder cazar al grupo y que pudiese hacer un buen puesto, pero ha faltado ese buen puesto y no se puede pedir mucho más», resumió Santesteban.