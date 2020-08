Arranca el Tour de Francia 2020

El Tour de Francia ya está en marcha. Esta edición de la ronda francesa, que presume de tener el recorrido más montañoso de la historia, ha arrancado este sábado dando una oportunidad a los ‘sprinters’, en una etapa con media montaña pero situada muy lejos de la meta en Niza, ciudad de la costa mediterránea francesa que ha albergado la salida.

A lo largo de 156 kilómetros de esta primera etapa, los organizadores han tratado de buscar el terreno menos escarpado posible entorno a Niza, una ciudad rodeada de montañas. Eso les ha obligado a trazar varios circuitos en torno a la ciudad.

El mallorquín Enric Mas (Movistar), una de las bazas españolas en el Tour, aseguró que se siente motivado ante la carrera, en la que se conformaría «con un top ten».

«Llego muy motivado a este Tour, tenemos un grupo de trabajo que lo hace fácil todo y además es un equipo de casa, puedes expresarte en tu idioma. Es diferente respecto al Quick Step. Estoy preparado para el Tour. Con un top ten me conformaría, pero estaría mejor estar entre los 5 primeros».

Recorrido de la 107ª edición del Tour de Francia.

El ciclista de Artà, de 25 años, acude a su segunda cita con el Tour motivado y considera «muchos han empezado muy fuerte la temporada, mejor que nosotros, pero llegaremos bien a la tercer semana, que será la decisiva. En la primera trataremos de estar con los favoritos».

Respecto al aprendizaje del año pasado en la escuadra belga, Enric Mas comentó que entonces compitió «con más tensión por las diversas aspiraciones de Alaphilippe, que fue líder, Viviani....y la forma de correr fue diferente».

«Ahora corremos para hacer la general. El año pasado había tensión por ganar, y en el momento de la verdad falle en el Macizo Central y Alpes. He trabajado para que no me vuelva a pasar».

Por su parte, Alejandro Valverde (Movistar) afrontará su decimotercer Tour de Francia a los 40 años y con el objetivo en esta ocasión de «ayudar a Enric Mas para la general y luchar por una etapa si se pone a tiro».

«Vengo con ilusión y ganas, ya sé que no hemos hecho el mejor comienzo de temporada, pero hay que darle la vuelta a la situación. Hay etapas interesantes desde el principio. Enric Mas y Marc Soler llegan bien para la general y toca ayudar, pero si una etapa se pone a tiro no la voy a desaprovechar».

Veteranía

El campeón del mundo 2018, de 40 años, indicó que «cualquier victoria sería buena», pero será el día a día quien decida cuando se presenta la ocasión», aunque recalcó que la idea ante todo es que «Enric y Marc estén cerca de la general».

Desde su experiencia, el ciclista murciano cree que esta temporada refleja «más tensión en las carreras después del parón», «hay que tener cuidado, sobre todo la primera semana, iremos por carreteras estrechas alrededor de Niza. Serán etapas duras y nerviosas».

Mientras tanto, Eusebio Unzue, director del Movistar, considera como «un hito histórico el hecho de que comience el Tour de Francia» después del parón por la pandemia y espera que su lideres, Enric Mas, Alejandro Valverde y Marc Soler, peleen «entre los mejores».

«El hecho de estar aquí la víspera del Tour ya es un hito. Viendo lo vulnerables que somos, arrancar sin problema mañana es motivo de satisfacción. Es un esfuerzo de todos, ya que los corredores están acostumbrados a estar en casa hasta 3,5 días antes de la carrera. Ahora nos vemos con la mascarilla y un protocolo riguroso, pero el objetivo está en marcha» Unzue explicó la inclusión de última hora de Marc Soler, en principio reservado para ser el líder en el Giro de Italia. «Hace 2 meses el futuro pintaba mejor que ahora, el virus no desaparece, hay rebrotes. En la carrera no hay un gran favorito al triunfo».