La reina del tablero

Manacor puede presumir de una nueva campeona. De una ganadora precoz dentro de un deporte tan exigente a nivel mental como el ajedrez y que Cristina Sureda González (Manacor, 2008) ha convertido en una forma de vida, un buen apoyo para sus estudios y que compagina con el voleibol, otra de las grandes pasiones de la mejor jugadora española Sub 12 del momento.

Y es que la joven ajedrecista manacorina logró el título de campeona de España de su categoría semanas atrás en Salobreña (Granada), después de quedarse los dos años anteriores a las puertas, siendo tercera en 2018 (Sub 10) y 2019 (Sub 12).

Su hermano fue el reclamo para iniciarse ante un tablero. «Era un poco reacia», recuerda su padre, Miquel, que a los mandos del Club Reis i Dames de Llevant promociona a nivel escolar el ajedrez, teniendo una red de unos 150 niños y niñas que tienen en el éxito de Cristina una motivación extra para seguir aprendiendo, jugando y, por encima de todo «disfrutando del ajedrez».

Con 6 años, Cristina se probó en un Campeonato de Mallorca y se llevó la victoria en Sub 8 Femenino, lo que le abrió las puertas del Campeonato de España, en el mismo lugar en el que ha tocado el cielo este verano, en la competición Sub 12, proclamándose reina del ajedrez en un 2020 que no olvidará.

Experiencia

Tanto Cristina como su hermano, Miquel, comparten desde hace un lustro la experiencia de competir en los Campeonatos de España. Pero el de este año ha dejado una huella especial.

El confinamiento permitió a Cristina seguir estudiando, practicando y jugando, «con Internet tienes la posibilidad de hacerlo», y tras una intensa competición de nueve partidas, la ajedrecista mallorquina tuvo que esperar más de una hora para confirmar su triunfo tras firmar tablas en la partida final.

«Seguíamos por Internet la partida, se hizo muy largo... Tenía asegurado el segundo puesto, pero tenía la posibilidad de ser campeona, aunque no dependía de mí», recuerda Cristina de esos interminables minutos. «Cuando acabó, me sentí muy contenta, porque era el objetivo tras mucho trabajo», confiesa la deportista natural de Manacor, admiradora del juego ofensivo del ruso Mikhail Tal, con el que se identifica.

«Soy competitiva y me gusta jugar siempre al ataque», añade la ajedrecista manacorina, quien tiene palabras de «agradecimiento» para sus padres, hermano, familia, amigos y la gente del Club Reis i Dames, a la vez que destaca el trabajo de sus entrenadores, Manuel Queirolo y David Pons, dos figuras claves para entender el hito alcanzado por su pupila, que también sabe lo que es participar en un Mundial. Lo hizo en Santiago de Compostela en 2018, en la categoría Sub 10 y fue «toda una experiencia».

Presagio

Destaca Sureda muchas anécdotas, pero llama la atención el presagio que tuvo con ella la Gran Maestra isleña Mónica Calzetta, quien le dedicó un tablero con la siguiente inscripción: ‘Para la futura campeona de España’. Y no falló laureada ajedrecista a la hora de dirigirse a Cristina, que de mayor quiere ser «maestra de escuela y de ajedrez». Y va por el buen camino, pues en la hora lectiva de ajedrez que tienen en su centro educativo, el profesor encargado de esta actividad tiene en la nueva campeona de España a una ayudante de lujo.

De momento, además de crecer y aprender con el ajedrez como herramienta, «que me ayuda mucho en matemáticas», Cristina Sureda se queda también «con que me permite conocer gente de muchos lugares y me ayuda a desarrollar conocimientos». Palabra de campeona.