Cintia Rodríguez: «Añoro las risas en el gimnasio»

Ser gimnasta en tiempos de confinamiento no resulta fácil, pero Cintia Rodríguez (Inca, 1994) nos demuestra que, con buena actitud, se puede hacer más llevadero el camino que debe llevar a la inquera a los Juegos Olímpicos de Tokio.

—¿Cómo es su rutina diaria?

—Desayuno, estudio para los exámenes de la Universidad, hago un entrenamiento de unas dos horas y después, la comida. Tras ello, descanso, más entrenamiento de otras dos horitas, más o menos, preparo clases para mis alumnas, a las ocho salgo a aplaudir y Netflix.

—¿Cómo es su entrenamiento?

—Intentando seguir la planificación que haría normalmente. Por la mañana, una hora de ballet y otra de preparación física general. Y por la tarde, media hora de calentamiento específico, una hora de preparación física específica y 3 días a la semana cardio, además de 3 días de trabajo con el fisio de rehabilitación, por videoconferencia.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—A las 8:30 de la mañana.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—Verduras y fruta.

—¿Cómo hace la compra?

—Una o dos veces por semana voy a comprar.

—¿A qué le dedica más horas?

—A entrenar.

—¿Qué videojuego le entretiene?

—Las redes sociales y Netflix.

—¿Con qué compañero cree que podría pasar mejor la cuarentena y con quién no podría aguantarla? Razone sus respuestas.

—Con cualquier compañera creo que lo podría pasar bien, porque podría entrenar con alguien y sería más divertido. Y peor, no lo sé, no me lo he planteado...

—¿Quién del equipo cree que lo puede llevar peor?

—Mi entrenador, Pedro (Mir), sin duda.

—¿Ha mejorado con los fogones? ¿Cuál es su especialidad?

—Sí, me encanta cocinar y ahora puedo dedicarle el tiempo que antes no tenía. La tortilla de patata o el salmón.

—¿Ha visto muchas series? ¿Cuáles? Recomiende una...

Sí, ‘La Casa de Papel’.

—¿Qué película que ha visto estos días aconsejaría?

—’Hogar’.

—¿Un libro?

—Ahora mismo sólo leo los de la universidad (Psicología Social, Perecho Penitenciario...).

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—Sí, todas las de competiciones pasadas.

—¿Tiene hijos? ¿qué hace con ellos y cómo percibe que están pasando el confinamiento?

—No.

—¿Tiene mascota? ¿Cuántas veces la saca a pasear?

—No.

—¿Qué es lo que peor lleva?

—No ver a mis padres, que mi madre no me haga la comida los domingos, y sobretodo no poder ir al gimnasio a entrenar y estar con mis entrenadores y compañeras... Añoro las risas y el ambiente en el gimnasio...

—¿Qué ha notado que echa de más en falta al no poder salir de su casa?

—Además de no poder competir y viajar, poder salir en bici.

—¿Qué es lo primero que hará cuando se termine el confinamiento?

—Ir a comer una buena paella a casa de mis padres y dar muchas volteretas en el gimnasio.

—Del 1 al 10, ¿cómo está su estado de ánimo?

—Ocho.

—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—Valoraré mucho más la rutina y la suerte que tengo de poder competir y viajar por todo el mundo gracias a mi deporte. Y haber dedicado más tiempo a cocinar.

—¿Le ha emocionado algo?

—Los aplausos de las ocho y la unión de todo un país por salir de esta lo antes posible.

—¿Qué perspectivas tiene sobre el regreso al trabajo y la competición?

—Volver lo antes posible al estado de forma que tenía y volver a competir.

—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—Es difícil pensar en temporada o final de temporada estando en casa, así que no lo sé.

—¿Qué considera que sería lo más justo si se da por cancelada la campaña?

—Ahora mismo, es difícil tomar decisiones a corto plazo.