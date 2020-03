Los deportistas baleares aplauden el aplazamiento de los Juegos de Tokio

«La salud es lo primero y aplazar los Juegos Olímpicos era la decisión más lógica». Salvo alguna excepción, el grueso de los deportistas de Baleares que tenían serias opciones -o incluso billete- de acudir este verano a los Juegos Olímpicos de Tokio, se congratulan del aplazamiento de la cita olímpica durante un año por el brote de coronavirus. Ultima Hora quiso pulsar su opinión con el aplazamiento recién salido del COI.

Joan Lluís Pons: «Habrá que empezar de nuevo»

El nadador mallorquín considera que ahora queda mucho trabajo por hacer. «Es una noticia difícil de asimilar porque tendremos que empezar de nuevo después de todo el esfuerzo que hemos hecho en 2019 y este año. No sé si ahora es el mejor momento para coger aire de cara a todo lo que vendrá. Es verdad que tendremos el Europeo en agosto y será casi empalmar esta competición con la preparación para Tokio porque no puedes descansar cuatro semanas a diez meses de unos Juegos Olímpicos».

Joanllu Pons va más allá del aspecto deportivo. «Tampoco sé cómo cuadrarán el Mundial de Fukuoka. Para nosotros era muy importante el Europeo antes de la cita olímpica porque era una especia de preolímpico. El próximo año no tendremos una competición de ese nivel antes de los Juegos. Además de todo lo deportivo, a mí también me supone aplazar un año más mi carrera como me gustaría. Y tengo muchos compañeros que querían retirarse, casarse con sus parejas y comenzar a tener una familia. Y deberán decidir si lo hacen ahora o aplazan esa decisión un año más».

Marcus Cooper Wals: «Era la mejor opción»

El campeón olímpico en Río dice que es la mejor solución dentro de lo malo: «Llevaba unos días mentalizado de que se iban a aplazar y para mí la duda era saber cuándo iba a ser la nueva fecha. Estoy contento porque dentro de lo malo, de este gran problema que nos azota a todos, la mejor opción era retrasarlo un año entero porque hacerlo solo unos meses era una tontería. Era precipitarlo mucho». Ahora, el piragüista ya piensa en el futuro: «Un evento tan grande como los Juegos Olímpicos lleva su tiempo y la mejor opción era retrasarlo doce meses. Ahora nos queda saber cómo van a ser nuestras competiciones tanto a nivel nacional como internacional de camino a Tokio 2021. Yo espero que las plazas que ya obtuvimos en los clasificatorios se mantengan a nivel internacional. Aunque no haya Juegos este verano, se está hablando de hacer una competición allí mismo. Ya veremos».

Jaime Mateu: «Me hubiera gustado este año...»

El skater mallorquín lamenta el aplazamiento, aunque comparte la decisión. «Se había complicado mucho la cosa y era de esperar ya porque la situación a nivel mundial es la que es y hay prioridades. Ahora toca seguir trabajando y ver cómo quedan los ránkings y los criterios. Me hubiera gustado que fuera este año, pero tendremos que esperar».

Cintia Rodríguez: «Esperaré mi sueño un año más»

La gimnasta mallorquín considera lógica la decisión. «Si he podido esperar 12 años para cumplir un sueño olímpico, no me importa aguantar un año más. Era una decisión lógica porque no se podía entrenar con las mismas condiciones. Ahora falta conocer la fecha exacta y programar una nueva planificación. Habrá que volver a darlo todo para cumplir nuestro sueño».

Nicolau Mir: «Habrá que rehacer todo el plan»

El gimnasta isleño también es partidario del aplazamiento. «Ahora lo más importante es esperar y saber las fechas exactas para poder planificar toda la preparación. Habrá que rehacer todo el plan, aunque pasará rápido y a partir de ahora comenzar a entrenar con la vista puesta en los Juegos de Tokio 2021».

Paula Barceló: «Es una decisión que descuadra»

La regatista mallorquina califica de «dura y triste» la decisión porque «toda nuestra planificación iba enfocada hacia los Juegos Olímpicos. Es una decisión que descuadra, es chocante y creo que el que mejor lo acepte y se adapte, será el que llegue mejor preparado. Al final tenemos que ser todos responsables y si los organismos han tomado esta decisión tan complicada es porque han visto que ponían en riesgo la salud de las personas y no solo de los deportistas. No nos queda otra que asumirla y a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora. Es lo único que está en nuestras manos».

Albert Torres: «Es una buena decisión»

El ciclista menorquín considera «una buena noticia» por la situación que se está viviendo en España y en el mundo. «Es imposible que nosotros entrenemos o hagamos una vida normal. Intentamos mantener la forma a base de rodillo y un poco de preparación fisica para cuando se normalice la situación estar preparados para seguir con nuestra dinámica de competición». Albert Torres cree que es la mejor opción. «Sería una imprudencia que se hubieran celebrado este año. El ciclo olímpico son cuatro años de mucho trabajo y la gente no hubiera llegado al cien por cien. Que se retrase un año es una opción viable y una buena decisión. Ahora, todos debemos respetar el estado de alarma que se está viviendo. Mucha paciencia y optimismo porque son situaciones complicadas».

Adrià Vera: «Es mejor el aplazamiento»

El gimnasta ve el aspecto positivo del aplazamiento: «Era algo que se veía venir y mejor que se hayan aplazado porque no hubiéramos llegado en nuestras mejores condiciones. Lo bueno es que tendremos más tiempo para entrenar más fuerte. Afectarnos no creo que nos afecte demasiado. Ahora hay que mentalizarse, entrenar más duro y cambiar la planificación. Es un sueño que llevo muchos años persiguiendo».

Youba Sissokho: «Era la decisión más coherente»

El púgil mallorquín cree que es la mejor opción. «Es una pena, pero ya resulta difícil preparar unos Juegos Olimpicos con esta situación a nivel mundial y era la decisión más coherente. Ahora tendremos un año más para clasificarnos y prepararnos bien. No queda otra que superar esta crisis sanitaria en primer lugar y después levantarnos para poder estar en Tokio. Lo primero es la salud de todos y la de los deportistas en el caso de los Juegos. Como decimos nosotros, Sikanam, que quiere decir ‘siempre hacia adelante», subraya.

Alba Torrens: «La salud es lo más importante»

La jugadora de Binissalem tiene clara las prioridades. «En estos momentos lo más importante es la salud de las todas las personas. Es el momento de ser responsables y de poner todos de nuestra parte. Todo lo demás, incluidos los Juegos Olímpicos, es secundario. Se trata de luchar todo juntos para salir adelante».

Caridd Jerez: «Estamos todos más tranquilos»

La atleta isleña está «más tranquila» tras conocer el aplazamiento de los Juegos Olímpicos: «Me parece una noticia que debía de haberse comunicado antes, hace cierto tiempo. Los deportistas estamos más traqnuilos. Habrá unos que estarán en contra, otros a favor, pero lo primero es la salud. Ahora las federaciones deberán replantear todo el sistema de clasificación. Pero lo importante es entrenar y volver cuanto antes a la normalidad. Tenemos un año y poco más para retomar el sueño olímpico».

Levan Metreveli: «Tendremos más tiempo»

El luchador también se muestra satisfecho. «Me parece justo. Así tendremos más tiempo para poder preparar como se merecen unos Juegos Olímpicos. Ahora, muchos ánimos a todos y a seguir hacia adelante»

Mavi García: «Estoy un poco desilusionada»

La ciclista prefería un aplazamiento «de unos meses» y no de un año. «Estoy un poco desilusionada porque seguimos entrenando pero no sabemos para qué. El problema es que de aquí a un año no sé si habrá otros criterios ni si valdrá o no todo el esfuerzo hecho. Me siento desilusionada porque lo veía muy cerca y ahora lo veo muy lejos».