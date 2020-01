El Movistar Team luce sus bazas en Mallorca

La jerarquía de Alejandro Valverde y la confianza en la consolidación del potencial de Marc Soler y Enric Mas avalan las expectativas del Movistar Team de cara a una temporada en la que vive su particular cambio de ciclo «con muchos retos y mucha ilusión». Así lo expresó el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, que ofreció junto a los líderes de la formación una rueda de prensa antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada europea en la Challenge Ciclista Mallorca.

Todo son sensaciones positivas en las primeras semanas de Enric Mas en las filas de su nuevo equipo. «Estoy en las mejores manos», resumió el artanenc, que celebró tener a su lado al saliner Lluís Mas y el ciutadellenc Albert Torres. «Hablar el idioma de casa es una pasada después de cuatro años usando sólo el inglés», dijo el exciclista del Deceuninck-Quick Step, que ve cuesta abajo su adaptación y ya tiene definido buena parte de su calendario.

💪 @EnricMasNicolau - Preliminary 2020 Schedule:#ChallengeMallorca (3 days, debuts on Friday), Vuelta a Andalucía, Paris-Nice, Itzulia Basque Country, Ardennes Classics, Critérium du Dauphiné, #TDF2020. - No details commented by Enric on his schedule after Le Tour - pic.twitter.com/PJP2jVIMpT