'Face Time Bourbon' nuevo rey del trote en el Grand Prix d'Amérique

La edición del centenario del Grand Prix d'Amérique consolidó a un prometedor Face Time Bourbon como nuevo dominador del trote internacional en la pista de París-Vincennes. Poseedor de un palmarés de excepción a los tres y cuatro años, ha sido a los cinco cuando este caballo francés ha llegado a la cima.

Face Time Bourbon rodó en todo momento a la espalda del favorito, Davidson du Pont, dejando a Excellent, Looking Superb y finalmente a Vivid Wise As como animadores del recorrido. El trío de representantes de Jean Michel Bazire llegó al tramo final con muchas opciones, con Belina Josselyn avanzando por el exterior. Face Time Bourbon aprovechó la falta de su compañero de cuadra Vivid Wise As para desplazarse desde la estela de Davidson du Pont hacia la cuerda y así con una aceleración impresionante dejar al resto de rivales sin posibilidad de reaccionar.

Face Time Bourbon venció por más de un cuerpo de ventaja y una media de 1.11'5 en los 2.700 metros de manos del sueco Björn Goop que obtuvo su segundo título. Davidson du Pont fue segundo a 1.11'6 con Franck Ouvrie y Belina Josselyn completó el podio a 1.11'7 con Jean Michel Bazire.