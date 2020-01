El Dakar se cobra su segunda víctima mortal

El piloto de motos holandés Edwin Straver, que tuvo un accidente en la penúltima jornada del Rally Dakar, ha fallecido debido a las graves heridas sufridas, informa este viernes la página web de la competición en un comunicado.

Straver, que corría su tercer Dakar, se rompió una vértebra por una caída cuando marchaba a 50 kilómetros por hora y estuvo unos diez minutos en parada cardiorrespiratoria antes de ser atendido por los servicios médicos, informa la prensa neerlandesa.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.



Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.



