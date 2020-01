El gran reto de Xisca Tous

Artà puede presumir de una amplia colección de deportistas de primer nivel, pero de aquella localidad del Llevant ha salido una de las mejores triatletas españolas del presente. Campeona de España de distancia olímpica en 2018 y subcampeona en 2019, Xisca Tous Servera (Artà, 1992) tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de las Series Mundiales en la prueba por equipos, pero en el año que acaba de empezar ambiciona objetivos que pasan por estrenarse en la gran cita del triatlón en la modalidad individual y apurar sus opciones vía ránking para estar en los Juegos Olímpicos.

Un reto que resulta «complicado» para la pupila de Joan Noguera, que abre un nuevo ejercicio en el que cambiará de club, dejando los Diablillos de Rivas para unirse al Isbilya sevillano, y que tiene claro que, si no puede ser en Tokio, la puerta del ciclo 2020-24 está siempre abierta. «Una de las plazas ya está concedida, y la segunda dependerá del criterio técnico y de los resultados. Si no llegamos, pues intentaremos preparar los de París 2024», asegura Tous, quien intentará «aprovechar» la oportunidad que ha buscado y, finalmente, le ha llegado.

Tras competir en Copas del Mundo y diferentes eventos nacionales e internacionales (fue doble campeona mundial en los Juegos de Playa en Doha, Catar), compatibilizarlo con su trabajo en la piscina de Felanitx resultaba «agotador». Por ello, buscó ayuda por todas las vías. Las institucionales y las federativas, pero también las de los aficionados, amigos y conocidos mediante un llamamiento a través de las redes sociales. Malift, Electro Hidráulica, Kape Incentives o Galletes Rossellons captaron el mensaje y, gracias a toda esa ayuda, «puedo ser profesional, dedicarme al 100% a entrenar, cuidarme y descansar el tiempo que toca», asegura aliviada Xisca, aunque también consciente de «la presión que eso conlleva. Ahora estoy contenta, motivada y agradecida, pero vamos a ver cuánto podemos estar aquí. Los resultados dirán...», añade.

Las primeras Copas del Mundo, en Oceanía el próximo mes de marzo, planean como sus primeras metas a corto plazo. «Haremos todas las que podamos para sumar puntos. Pero el objetivo principal será poder debutar en unas Series Mundiales en la prueba indvidual», asegura la triatleta de Artà.

Sus estudios de TAFAD y su trabajo le permitieron en todo momento seguir conectada al deporte, aunque «necesitaba poder administrar el tiempo. El ritmo que llevaba podía provocarme cansancio, lesiones... Por eso, decidí dar este paso», dice en referencia al paso a profesional en 2020. Un año al que le pide, «por encima de todo, salud. No lesionarnos y hacer buenos resultados», recordando su progresión en la carrera a pie, «equilibrando los tres segmentos. Me sentía más cómoda nadando, que es lo que he hecho toda la vida, pero ahora soy más completa». Y Xisca quiere demostrarlo en un año clave.