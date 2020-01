El Urbia impone su ley en el derbi

Urbia Palma Renzo Cairús, Abel Bernal, Osorio, Del Carmen, Da Cruz, Perini y Carinelli (líbero). También jugaron Carlos Jiménez, Miquel Gallego, Chourio y Lladó.

ConectaBalear Manacor Rubén Lorente, Thiago Vanole, Lucas Armesto, Ángel Rodríguez, Joan Francesc Cabrer, Renato Marques de Oliveira y Andreu Català (líbero). También jugaron David López y Joao Victor Costa Viana.

Árbitros. Romero Martínez y Souto Jiménez.

Parciales. 25-15, 25-15 y 25-18.

El Urbia Palma sigue mandando en los derbis. El conjunto de Ciutat trasladó al marcador la superioridad exhibida sobre el parquet en su duelo con el ConectaBalear Manacor, que no tuvo opciones de asaltar la fortaleza de Son Moix. Los de Marcos Dreyer elevaron su racha de imbatibilidad como locales y mantienen el cerco sobre el Unicaja Almería y el Teruel.

Con un buen ambiente en las gradas del Palau d’Esports y mucha animación por parte de las aficiones de ambos contendientes, los locales sacaron a relucir sus galones desde el inicio del encuentro. El buen hacer del central Abel Bernal y las prestaciones exhibidas al servicio allanaron el camino del Urbia Palma en una primera manga en la que se manejó con rentas de más de cinco puntos casi desde el principio. La ventaja se disparó de gorma progresiva hasta saldarse el primer parcial con un contundente 25-15.



Sin opción

El ConectaBalear Manacor, que contó con la aportación de su último fichaje Lucas Armesto, mejoró en la recepción para nivelar algo la contienda, aunque acumuló problemas para contener los ataques por el centro de los de Ciutat, que redondearon su actuación con un gran trabajo en el bloqueo para anotarse el segundo set de nuevo con una ventaja de diez tantos.

El Urbia Palma no iba dar opción al equipo dirigido por Jaume Febrer, que no bajó los brazos y elevó la intensidad para seguir con vida en el encuentro. Los locales mantuvieron la velocidad de crucero para hacer estéril el intento de rebelión de un ConectaBalear que no tuvo opciones ante un Urbia superior.