El Mallorca Championships presume de cartel

El Mallorca Championships, que se celebrará entre el 20 y el 27 de junio de 2020 en Santa Ponça, ha vivido este jueves su puesta de largo con la confirmación de Feliciano López como el primer jugador en ingresar en un cartel que aguarda a una notable representación de estrellas del planeta tenis. El torneo, que supone el regreso de la Isla al circuito mundial 17 años después, será una cita pionera al convertirse en el primer torneo ATP sobre hierba que se disputa en España y el primero que contará con sesiones vespertinas, ya que la organización prevé programar encuentros a partir de las 20:00 con luz artificial.

«Es casi un sueño», ha explicado Feliciano López por el hecho de poder disfrutar de una cita sobre su superficie predilecta en España. «El escenario es increíble y Mallorca puede ofrecer cosas que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer, así que no será una tarea complicada convencer a los jugadores porque el torneo lo tiene todo», ha resumido el ganador de la pasada edición de Queen?s que ya disputó un partido de exhibición en Santa Ponça en la primera edición del torneo WTA.

El tenista toledano es por el momento el primer y único jugador con su presencia confirmada en el Mallorca Championships, que pondrá sus entradas a la venta a principios de noviembre y volverá a contar con los responsables de la hierba de Wimbledon para presentar las mejores condiciones del césped.

«El torneo es ideal preparar Wimbledon, los jugadores podrán entrenar en buenas instalaciones, tendrán un gran clima y la gente cuando elige un torneo mira el sitio», ha analizado el director del torneo, Toni Nadal, que también ha remarcado que el montante en premios, que alcanza los 900.000 euros también supondrá un aliciente para los tenistas.

Toni Nadal ha asegurado que desconoce los planes de su sobrino Rafael Nadal acerca de la posibilidad de competir en Santa Ponça el año que viene, aunque ha dejado una puerta abierta a que pueda disputarlo. «No sé lo que hará porque no he hablado del tema con él, no es lo mismo jugar en Singapur que aquí y no sé lo que va elegir porque tendrán que tomar una decisión con Carlos Moyà y Francis Roig», ha apuntado el tío del número dos del tenis mundial, que se recupera de los problemas en la mano que le obligaron a despedirse de la Laver Cup antes de tiempo y a ausentarse del Masters 1.000 de Shanghai.

El hecho de jugarse en la semana previa al inicio de Wimbledon provocará que la final se juegue un sábado, pero para Toni Nadal no supondrá un contratiempo para atraer la atención de los grandes jugadores del circuito. «Los jugadores buscan un lugar donde no haya mucha diferencia a la hora de competir y prepararse y aquí lo tienen», ha indicado al mismo tiempo que ha expresado su deseo de que Jaume Munar tome parte de la competición.

Tras cuatro años desarrollando el Mallorca Open femenino, la empresa Emotion dirigida por Edwin Weindorfer, que organiza los torneo des de Stuttgart y Viena entre otros, abre un nuevo desafío al trasladar el torneo para mujeres a Berlín y asumir la licencia y el espacio que ocupaba el torneo de Antalya (Turquía) para asentarlo en Mallorca, donde resaltó la buena sintonía con las instituciones y el potencial mediático del evento.

La directora general de Turisme del Govern, Rosana Morillo, y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, han valorado de forma muy positiva acoger un evento de «gran prestigio» y han subrayado tanto el impacto directo como el indirecto que representa una cita de estas características para Calvià en particular y las Islas en general.