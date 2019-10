El sueño de Xisca Tous

A la sombra de los éxitos de Mario Mola, el triatlón balear ha visto crecer a una deportista que ha ido labrándose un palmarés dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero la exigencia de una especialidad que combina natación, ciclismo y atletismo han llevado a Xisca Tous (Artà, 1992) a tomar una decisión. Mantener el ritmo y el nivel que le permiten competir en Copas de Europa e incluso haber sido seleccionada para el relevo en unas Series Mundiales, hacen difícil compaginar deporte y vida personal y profesional para la triatleta del Diablillos de Rivas, vigente subcampeona de España absoluta en distancia olímpica y oro en 2018.

Tous ha hecho un llamamiento creando una plataforma con la que lograr apoyos para no frenar su sueño. «Hasta junio he tenido que trabajar de monitora de natación entre 5 y 6 horas al día para costearme los gastos que conlleva el triatlón, haciéndome pasar por triatleta profesional (que se dedica a esto y no trabaja en otra cosa) para competir en ‘igualdad de condiciones’ que las demás», explica Xisca en https://sponsor.me/XiscaTous, donde se pueden realizar aportaciones económicas con las que ayudar a la triatleta artanenca a seguir con su carrera.

«Cuento con el apoyo de Malift Ascensores, KP Incentives o Galletes Rossellons, empresas de Mallorca, que me han permitido dejar de trabajar de momento y dedicarme a los entrenamientos y a la competición. Desgraciadamente no es suficiente para poder afrontar toda la larga temporada del año que viene, y menos la del siguiente. Es por esto que necesito esta aportación, para llegar a mi objetivo, a unas Olimpiadas», explica ilusionada Xisca Tous.