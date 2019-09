El motociclismo mallorquín despide a Pedro Horrach

El mundo del motociclismo mallorquín ha despedido a uno de sus históricos. Pedro Horrach Puigrós, que falleció en Inca a los 91 años dejando un gran legado en el deporte de las dos ruedas. Fundador de la tienda y taller 'Motos Horrach', uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital de es Raiguer, encabezó una saga familiar vinculada al motociclismo en diferentes vertientes, y que ha continuado su nieto, Marc, como piloto de Trial dentro del Campeonato de España -que lidera en una de sus categorías- y responsable del programa de tecnificación del Govern.

Conocido como 'l'amo en Pedro de ses motos' o «n'Horrach de ses motos», la figura de Pedro Horrach Puigrós resulta imprescindible para entender el crecimiento del motociclismo mallorquín en las últimas décadas. El funeral en el memoria se celebró el pasado viernes en la iglesia de Santa Maria la Major.

«Gràcies per tot el que ens has ensenyat, has estat el pilar fonamental de la família Horrach. Germans, fills, nets i la resta de familiars sempre et recordarem amb les mans plenes de 'morques' truiant pes taller. Una forta aferrada, descansa», rezaba el mensaje publicado en las redes sociales por Motos Horrach, el negocio familiar que arrancó Pedro Horrach y al que ha dado continuidad su hijo Biel.